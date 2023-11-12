Президентка Грузії сподівається, що її країна вступить у ЄС одночасно із Україною, і назвала рік

У Грузії сподіваються вступити у ЄС одночасно із Україною та Молдовою.

Про це сказала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.

Вона погодилая із припущеннями голови Європейської Ради Шарля Мішеля, який припустив, що Україна може стати членом Європейського Союзу у 2030 році, якщо будуть виконані всі необхідні умови.

"Ні, я думаю, що це відбудеться одночасно. Це станеться в 2030, 2031 чи 2029 році, я не знаю, але цей горизонт буде наступним, " великим вибухом", як кажуть, наступні учасники увійдуть приблизно разом. Ми - тріо: Молдова, Україна і Грузія, і це тріо створено разом з нами. Мені здається, ідея Шарля Мішеля є цікавою. 2030 рік - це горизонт для розгляду на розширення союзу", - сказала вона.

Нагадаємо, 8 листопада Єврокомісія ухвалила рішення рекомендувати розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

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