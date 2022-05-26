Президентка Грузії відповіла на плани Кремля провести "референдум" про приєднання Південної Осетії до РФ

Президентка Грузії відповіла на плани Кремля провести "референдум" про приєднання Південної Осетії до РФ

Російсько-окупаційна влада у Південній Осетії планує 17 липня провести "референдум" про приєднання так званої "республіки" до Росії.

На таке рішення відрегувала президента Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона назвала такі дії провокацією з боку Росії та попередила про відповідну реакцію світової спільноти.

Про це очільниця Грузії сказала на урочистому заході з нагоди Дня незалежності Грузії у четвер, 26 квітня.

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"Ще одна провокація Росії, загроза референдуму в Південній Осетії та анексії не зуміє розпалити протистояння між нами і не змусить нас переглянути нашу мирну політику. Росія не повинна припуститися ще однієї фатальної помилки. Це не залишиться без відповіді і викличе відповідну реакцію міжнародної спільноти", - сказала вона.

Зурабішвілі додала, що Грузія не має наміру використовувати військову силу щодо Абхазії та Південної Осетії.

Нагадаємо, так званий "президент" Південної Осетії Анатолій Бібілов підписав указ про приєднання до складу РФ. У тексті указу йдеться про те, що голосування проводиться у зв'язку з "історичним прагненням народу Республіки Південна Осетія до возз'єднання з Росією".

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