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Президентка Грузії заявила, що уряд не дозволив їй відвідати Україну

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Президентка Грузії заявила, що уряд не дозволив їй відвідати Україну

Фото: Associated Press

Грузинський уряд відмовив своїй президентці у візиті до Франції, Польщі та України.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що грузинський уряд відмовив їй у здійсненні візитів до Франції, Польщі та України.

Про це повідомляє Грузія Online.

З критикою на свій уряд Зурабішвілі обрушилася у Брюсселі.

"Я хотіла відвідати Францію, Польщу й, можливо, Україну, якій ми повинні дякувати за прискорений процес обговорення кандидатури (на вступ до ЄС), але знову отримала відмову", – сказала вона.

Раніше Зурабішвілі вже скаржилася, що була змушена скасувати робочі зустрічі в Парижі, Брюсселі, Берліні та Варшаві через позицію уряду.

Нагадаємо, Грузія вважає несправедливим, якщо Україні і Молдові нададуть статус кандидата в члени ЄС, а їй - ні.

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