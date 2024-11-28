Президентка Грузії заявила, що уряд "оголосив війну своєму народу" — подробиці

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з екстреною заявою на тлі рішення уряду про призупинення процесу євроінтеграції країни, заявивши, що так він "оголосив війну своєму народу".

Про це повідомляє Sova.news.

Перед брифінгом президентка зустрілася із представниками дипломатичного корпусу та лідерами західної опозиції щодо заяви уряду про припинення євроінтеграції Грузії.

"Сьогодні було поставлено крапку в конституційному перевороті, який триває кілька тижнів або навіть місяців. Поставлено крапку в русі від Європи до Росії. Якщо хтось мав якісь сумніви, то сьогодні ці сумніви розвіялися", — заявила вона.

За словами Зурабішвілі, саме 28 листопада нелегітимна влада проголосила не мир, а війну власному народу, минулому й майбутньому.

"На цьому шляху немає ні грузинської державності, ні незалежності, ні майбутнього без Росії", — додала Саломе Зурабішвілі.

За її словами, Захід надто запізнився зі своїми оцінками.

"Щодо питання зміни зовнішньополітичного курсу Грузії більше нічого доводити, все вже гранично очевидно. Буквально за кілька хвилин після виступу прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, в якому він заявив про призупинення євроінтеграції, президент РФ Володимир Путін висловив своє задоволення та оцінив владу Грузії за її покірність", — додала вона.

Зурабішвілі закликала призначити та провести нові парламентські вибори.

"Сьогодні перед цим викликом ми або разом, або нас не буде", — сказала вона представникам опозиції.

Саломе Зурабішвілі також заявила, що зараз у Грузії триває рух опору. Вона пообіцяла, що буде до кінця президенткою, наголосивши, що сьогодні залишається єдиним легітимним інститутом та єдиною людиною, наділеною правом "говорити зі світом від імені грузинського суспільства".

Нагадаємо, надвечір 28 листопада Тбілісі охопили протести після оголошення прем'єра про відмову від вступу до ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія не вестиме переговори про вступ до Євросоюзу до кінця 2028 року і відмовляється від будь-яких європейських бюджетних грантів.

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