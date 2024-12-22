Президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що не піде з посади — ситуація у Тбілісі

У Тбілісі тисячі людей вкотре зібралися на головній площі.

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не піде з посади та закликала призначити нові позачергові вибори до парламенту до 29 грудня. Саме тоді спливає термін її повноважень, а партія "Грузинська мрія" планує провести інавгурацію Міхеїла Кавелашвілі.

Про це Зурабішвілі сказала, виступаючи перед багатотисячним мітингом у Тбілісі.

Як передає "Эхо Кавказа", Саломе Зурабішвілі також заявила, що не боїться арешту, яким їй погрожує прем'єр Іраклі Кобахідзе.

Тим часом у Тбілісі тисячі людей вкотре зібралися на центральній площі. Вони вимагають повторних парламентських виборів.

Нагадаємо, раніше в Грузії обрали президентом Міхаїла Кавелашвілі, який був єдиним кандидатом. Виборча колегія країни, абсолютна більшість якої мала провладна партія "Грузинська мрія", віддала за нього 224 голоси.

Відомо, що Міхаїл Кавелашвілі — шестиразовий чемпіон Грузії з футболу. Майже 10 років він — депутат парламенту від "Грузинської мрії".

2022 року очолив "відокремлену" від правлячої партію "Сила народу". Саме депутати від цієї партії ініціювали розгляд грузинського закону про "іноагентів", який спричинив масштабні протести по всій країні.

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