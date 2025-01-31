Президентка Мексики вимагає від Google не перейменовувати Мексиканську затоку на картах - Reuters

Також вона закликала Google розмістити карту Мексиканської Америки на видному місці.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум звернулась з вимогою до компанії Google, щоб вона не змінювала на своїх картах назву Мексиканської затоки на Американську.

Про це інформує Reuters.

Раніше у Google офіційно заявили, що Google Maps змінить назву Мексиканська затока на Американську затоку для американських користувачів, як тільки новий топонім офіційно внесуть до Системи географічних назв США.

У своєму листі президентка Мексики заявила, що Сполучені Штати не мають права в односторонньому порядку змінювати назву затоки, а тому вимагає від компанії не робити цього, додавши, що Вашингтон має право змінювати назву лише 12-мильної зони навколо узбережжя своєї країни.

Крім того, вона закликала Google розмістити карту Мексиканської Америки на видному місці.

Раніше повідомлялося, що президентка Мексики Клаудія Шейнбаум запропонувала перейменувати Північну Америку, включно зі Сполученими Штатами, на “Мексиканську Америку”.

Ми раніше інформували, що Мексика відмовила у посадці військовому літаку США, що тимчасово зірвало плани адміністрації Трампа депортувати мігрантів.

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