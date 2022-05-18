Президентка Молдови закликала Путіна вивести з Придністров'я російські війська

Президента Молдови Мая Санду під час виступу в Європейському парламенті закликала Росію вивести війська з невизнаного Придністров'я.
Як пояснила Санду, присутність російських військ на території так званого Придністров'я порушує нейтралітет Молдови.
Про це очільниця Молдави виголосила, виступаючи в Європейському парламенті у середу, 18 травня.
"Сьогодні немає неминучої загрози залучення Молдови до війни, ми - нейтральна країна, але для цього ми закликаємо до виведення російських військових з території Придністров'я, тому що їхня присутність порушує наш нейтралітет. Ми не хочемо дестабілізації, ми маємо бачення мирної реінтеграції країни", - заявила Санду.
Під час виступу президентка Молдови наголосила, що її країна поважає територіальну цілісність України та засуджує російське вторгнення.
"Крим - це Україна, Донбас - це Україна, Київ - це Україна", - підкреслила вона. Її слова посадовці Європарламенту привітали оплесками.
Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, ситуація на території так званого Придністровського регіону Республіки Молдова залишилася без суттєвих змін. Російські військові перебувають у підвищеному ступені бойової готовності.
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