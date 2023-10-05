Президентка Словаччини різко відповіла на заяви про припинення військової допомоги Україні

Словаччина продовжить військову підтримку України, попри заяви щодо блокування допомоги.

Про це заявила президентка країни Зузана Чапутова.

За її словами, вона поважає результати парламентських виборів і негативну думку на це партії, яка веде коаліційні переговори. Чапутова запевнила, що усупереч цьому, Словаччина має продовжувати надавати військову допомогу Україні.

"Будь-яка словацька адміністрація повинна розуміти, що йдеться як про безпеку України, так і про безпеку самої Словаччини", - сказала президентка.

Вибори у Словаччині поставили під сумнів військову підтримку України

Раніше ми повідомляли, що словацьке Міністерство оборони розглядає можливість надати Україні чергововий пакет військової допомоги, але проти виступає президентка Зузана Чапутова.

Причиною подібних заяв стали вибори у Словаччині, на яких за попередніми підрахунками голосів, перемогу здобула проросійська партія експрем’єра Роберта Фіцо.

Тим часом проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан привітав свого однодумця Роберта Фіцо із перемогою на виборах та заявив, що йому "приємно працювати з патріотами".

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