Президентка Словаччини розкритикувала прем’єра Фіцо через "натхнення", яке він черпає в Угорщині

Президентка Словаччини Зузана Чапутова піддала критиці дії і риторику прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо зазначивши, що той копіює очільника уряду Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє Financial Times.

Через судову реформу і нападки на Конституційний суд Чапутова заявила, що Фіцо "випробовує межі демократії". Вона також порівняла його з Орбаном.

"Словаччину сьогодні досить часто порівнюють з Угорщиною, і здається очевидним, що уряд Фіцо черпає певне натхнення в Угорщині", – додала вона.

Також як стало відомо раніше, президентка Словаччини Зузана Чапутова негативно відреагувала на зустріч словацького міністра закордонних справ Юрая Бланара із очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим на дипломатичному форумі в Туреччині. Тим часом словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо назвав цю зустріч прикладом "збалансованої і суверенної словацької зовнішньої політики щодо всіх сторін світу".

Читайте також: