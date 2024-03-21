Президентка Європарламенту зробила потужну заяву щодо захисту України

Європейські партнери України повинні прискорити зусилля, щоб доставити Україні те обладнання, якого вона потребує.

В четвер, 21 березня, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила про колективну відповідальність країн Євросоюзу перед Україною, яка діє, як щит для Європи.

Її заяву на пресконференції у Брюсселі за підсумками засідання Європейської ради цитує "Укрінформ".

За її словами, європейські партнери України повинні “прискорити та зробити більш інтенсивними зусилля, щоб доставити Україні те обладнання, якого вона потребує”.

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“Настав час перейти від риторики до дій... Ми маємо посилити наші санкції, закрити всі прогалини та шляхи для їх обминання. Ми маємо зробити наступний крок у процесі розширення і використати доходи від російських заморожених активів”, – заявила Мецола.

Президентка Європарламенту також вважає, що автономні торговельні заходи, так званий “економічний безвіз” для України, мають бути продовжені, але з урахуванням захисту інтересів європейських фермерів та внутрішнього ринку.

За словами Роберти Мецоли, цю узгоджену позицію Європейського парламенту вона дуже чітко довела до лідерів країн Євросоюзу, а напередодні – до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, в Європі парламент і рада досягли попередньої домовленості про продовження заходів лібералізації торгівлі для України під час агресивної війни Росії.

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