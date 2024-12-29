Президентом Хорватії може знову стати проросійський кандидат Міланович – дані екзитполів

У 2022 році Зоран Міланович заявляв, що Україні "не має місця в НАТО".

Чинний президент Хорватії Зоран Міланович, якого вважають проросійським, згідно з екзитполами, отримав 51,48% голосів на виборах.

Про це повідомляє HRT.

На другому місці опинився Драган Приморац, кандидат від Хорватського демократичного союзу, який набрав 19,29% голосів. Третє місце поділили незалежна кандидатка Марія Селак Распудіч та Івана Кекін із партії “Ми можемо!” — обидві набрали приблизно по 8%. Решта кандидатів отримали менше ніж 4% підтримки.

Попередні дані відповідають прогнозам, які свідчили про перевагу Мілановича.

Також читайте Фіцо стає на один бік із Путіним: МЗС про погрози припинити постачання електрики

Хорватія є парламентською республікою, тому роль президента здебільшого символічна. Проте він має право висловлювати позицію у питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.

Міланович, член Соціал-демократичної партії, відомий своїми суперечками з прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем щодо зовнішньої політики. У 2022 році прем’єр навіть просив вибачення в українців за слова президента про те, що Україна “не має місця в НАТО” та назвав Революцію гідності “державним переворотом”. На це Міланович відповів, назвавши Пленковича “українським агентом”.

Нагадаємо, що у Грузії відбулась церемонія інавгурації Михаїла Кавелашвілі як нового президента — його не визнають пʼята президентка Саломе Зурабішвілі, опозиція та частина міжнародних партнерів країни.