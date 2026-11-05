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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Президент Чехії не хоче ставати переговорником Європи щодо закінчення війни в Україні — що заявив

Про те, що Петр Павел може стати одним із кандидатів на роль європейського представника у переговорах із РФ, повідомило британське видання.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Президент Чехії не хоче ставати переговорником Європи щодо закінчення війни в Україні — що заявив

Президент Чехії / © Getty Images

Президент Чехії Петр Павел заявив, що не має наміру ставати представником Європи на переговорах щодо завершення війни в Україні. Водночас він готовий поділитися своїм досвідом роботи в НАТО та Європейському Союзі.

Про це Павел сказав журналістам після зустрічі лідерів країн Вишеградської четвірки (V4) у словацькому місті Тренчин, передають ceskenoviny.

Його запитали, чи погодився б він на пропозицію стати європейським переговорником.

«Я точно не маю таких амбіцій. Але я був би радий зробити внесок своїм досвідом роботи в НАТО та Європейському Союзі. Втім, саме європейські країни мають вирішити, кого вони бачать своїм представником», — відповів чеський президент.

Петр Павел очолював Військовий комітет НАТО від червня 2015-го до червня 2018 року.

Чому президента Чехії називали можливим переговорником

Про те, що Петр Павел може стати одним із кандидатів на роль європейського представника у переговорах із Росією, 22 жовтня повідомило британське видання The Telegraph. За інформацією журналістів, європейські лідери розглядали п’ятьох політиків, які могли б вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні.

Павел зазначив, що питання кандидатур на зустрічі лідерів Вишеградської четвірки не обговорювали. Він також назвав згадку свого імені в публікації The Telegraph журналістським припущенням.

«Я бачив, що моє ім’я з’явилося в The Telegraph у зв’язку з кількома іншими. Але я назвав би це журналістською дедукцією. Жодних переговорів на цю тему не було», — пояснив президент Чехії.

Мелоні закликає Європу визначитися з переговорником

Тим часом прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала голову Європейської ради Антоніу Кошту винести питання призначення європейського переговорника на неформальний саміт ЄС у Дубліні в листопаді.

Про це стало відомо з тексту закритого листа Мелоні, на який 5 листопада послалися італійські агентства ANSA та Adnkronos.

У листі прем’єрка наголосила, що Європа має говорити про війну в Україні «єдиним голосом». На її думку, без призначення спільного представника ЄС та визначення його повноважень Євросоюз ризикує залишитися без впливу на переговори щодо завершення війни.

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