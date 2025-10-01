Президент Чехії перед виборами закликав громадян «не залишити країну на милість Росії»

Петер Павел / © Getty Images

Президент Чехії Петер Павел звернувся до громадян напередодні парламентських виборів, які відбудуться 3–4 жовтня.

Він наголосив, що голосування матиме вирішальний вплив на подальший розвиток країни.

«Багато що стоїть на кону через погіршення безпекової ситуації в Європі та світі», — заявив глава держави.

За його словами, Чехія потребує уряду, здатного гарантувати безпеку разом із союзниками.

«Нам потрібен уряд, який захищатиме наш суверенітет у колі демократичних країн і не залишить нас на милість Росії», — наголосив Павел.

Він підкреслив, що від результатів виборів залежить свобода, безпека та економічний добробут Чехії. Основними гарантіями при цьому залишаються членство країни в Європейському Союзі та НАТО.

Раніше повідомлялося, що президент Чехії Петр Павел заявив, що літаки РФ, які порушують повітряний простір країн НАТО, слід збивати.

Ми раніше інформували, що у Москві невідомі вандали осквернили будівлю посольства Чехії. На фасаді з’явилися образливі написи та малюнки непристойного характеру.