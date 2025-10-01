- Дата публікації
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 87
- Час на прочитання
- 1 хв
Президент Чехії перед виборами закликав громадян «не залишити країну на милість Росії»
Парламентські вибори в Чехії відбуваються на тлі погіршення безпекової ситуації у світі та Європі, і саме тому від їхнього результату залежить майбутнє держави.
Президент Чехії Петер Павел звернувся до громадян напередодні парламентських виборів, які відбудуться 3–4 жовтня.
Він наголосив, що голосування матиме вирішальний вплив на подальший розвиток країни.
«Багато що стоїть на кону через погіршення безпекової ситуації в Європі та світі», — заявив глава держави.
За його словами, Чехія потребує уряду, здатного гарантувати безпеку разом із союзниками.
«Нам потрібен уряд, який захищатиме наш суверенітет у колі демократичних країн і не залишить нас на милість Росії», — наголосив Павел.
Він підкреслив, що від результатів виборів залежить свобода, безпека та економічний добробут Чехії. Основними гарантіями при цьому залишаються членство країни в Європейському Союзі та НАТО.
Раніше повідомлялося, що президент Чехії Петр Павел заявив, що літаки РФ, які порушують повітряний простір країн НАТО, слід збивати.
Ми раніше інформували, що у Москві невідомі вандали осквернили будівлю посольства Чехії. На фасаді з’явилися образливі написи та малюнки непристойного характеру.