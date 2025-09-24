Президент Чехії попередив, що станеться, якщо Росія виграє війну в Україні

Петр Павел / © Associated Press

Якщо Росія переможе у війні проти України, це узаконить силу та стане небезпечним прецедентом для всього світу.

Про це сказав президент Чехії Павел під час сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає Clash Report.

Президент Чехії Петр Павел сказав, що така подія фактично легалізує «тріумф грубої сили» у міжнародних відносинах і відкриє шлях новим агресіям.

«Якщо Росія виграє цю несправедливу війну, це означатиме узаконення сили. Це створить небезпечний приклад, що може повторитися в інших регіонах», — наголосив Павел.

Чеський президент також підкреслив, що підтримка України з боку союзників є критично важливою не лише для безпеки Європи, але й для збереження світового ладу, заснованого на правилах.

Нагадаємо, Петр Павел також висловився за продовження ініціативи з постачання боєприпасів Україні. Водночас успішна ініціатива Чехії щодо постачання понад мільйон артилерійських снарядів для України потрапила під критику всередині країни.

Тим часом найбільша опозиційна сила країни пообіцяла переглянути цю ініціативу у разі приходу до влади.