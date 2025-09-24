ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1066
Час на прочитання
1 хв

Президент Чехії попередив, що станеться, якщо Росія виграє війну в Україні

Президент Чехії Петр Павел заявив, що перемога Росії у війні проти України стане небезпечним прецедентом для всього світу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Президент Чехії попередив, що станеться, якщо Росія виграє війну в Україні

Петр Павел / © Associated Press

Якщо Росія переможе у війні проти України, це узаконить силу та стане небезпечним прецедентом для всього світу.

Про це сказав президент Чехії Павел під час сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає Clash Report.

Президент Чехії Петр Павел сказав, що така подія фактично легалізує «тріумф грубої сили» у міжнародних відносинах і відкриє шлях новим агресіям.

«Якщо Росія виграє цю несправедливу війну, це означатиме узаконення сили. Це створить небезпечний приклад, що може повторитися в інших регіонах», — наголосив Павел.

Чеський президент також підкреслив, що підтримка України з боку союзників є критично важливою не лише для безпеки Європи, але й для збереження світового ладу, заснованого на правилах.

Нагадаємо, Петр Павел також висловився за продовження ініціативи з постачання боєприпасів Україні. Водночас успішна ініціатива Чехії щодо постачання понад мільйон артилерійських снарядів для України потрапила під критику всередині країни.

Тим часом найбільша опозиційна сила країни пообіцяла переглянути цю ініціативу у разі приходу до влади.

Дата публікації
Кількість переглядів
1066
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie