Президент Чехії попередив, що станеться, якщо Росія виграє війну в Україні
Президент Чехії Петр Павел заявив, що перемога Росії у війні проти України стане небезпечним прецедентом для всього світу.
Якщо Росія переможе у війні проти України, це узаконить силу та стане небезпечним прецедентом для всього світу.
Про це сказав президент Чехії Павел під час сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає Clash Report.
Президент Чехії Петр Павел сказав, що така подія фактично легалізує «тріумф грубої сили» у міжнародних відносинах і відкриє шлях новим агресіям.
«Якщо Росія виграє цю несправедливу війну, це означатиме узаконення сили. Це створить небезпечний приклад, що може повторитися в інших регіонах», — наголосив Павел.
Чеський президент також підкреслив, що підтримка України з боку союзників є критично важливою не лише для безпеки Європи, але й для збереження світового ладу, заснованого на правилах.
Нагадаємо, Петр Павел також висловився за продовження ініціативи з постачання боєприпасів Україні. Водночас успішна ініціатива Чехії щодо постачання понад мільйон артилерійських снарядів для України потрапила під критику всередині країни.
Тим часом найбільша опозиційна сила країни пообіцяла переглянути цю ініціативу у разі приходу до влади.