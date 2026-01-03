ТСН у соціальних мережах

Президент Чехії «приборкує» антиукраїнського спікера - деталі

Президент Чехії ініціює перевірку антиукраїнських заяв спікера Окамури на найвищому рівні.

Дмитро Гулійчук
Президент Чехії Петр Павел

Президент Чехії Петр Павел / © Associated Press

Президент Чехії Петр Павел планує обговорити антиукраїнські заяви спікера Палати депутатів Томіо Окамури з представниками уряду.

Про це президент Чехії написав у соцмережі X.

«Заява спікера Палати депутатів, третьої за рангом конституційної особи, викликає занепокоєння не тільки у наших громадян, але й за кордоном, у наших союзників і партнерів. Я обговорю це питання на найближчій зустрічі з головою коаліційного уряду та на засіданні конституційних діячів», — написав Павел.

Він наголосив, що координація зовнішньої та безпекової політики Чехії є основою довіри до неї як партнера.

Нагадаємо, що новий спікер чеського парламенту відзначився низкою антиукраїнських вчинків.

Так, у своїй новорічній промові Томіо Окамура виступив проти надання зброї Україні «для підтримки абсолютно безглуздої війни» і назвав україську владу «хунтою».

«Я вірю, що наша республіка зістрибне з брюссельського поїзда, який, попри попередження уряду США, прямує до Третьої світової війни. Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен щось отримує з цього бізнесу. Західні компанії й уряди, а також українські злодії навколо „хунти Зеленського“, які будують туалети із золота», — заявив Окамура.

«Нехай крадуть, але не в нас, і нехай така країна не буде в Європейському Союзі», — додав скандальний політик.

Крім того, у листопаді Томіо Окамура відзначив своє обрання на посаду демонстративним зняттям з будівлі парламенту українського прапора, який висів над входом до урядової будівлі як символ підтримки від початку російського вторгнення у лютому 2022 року.

Найбільше обурення у Європі викликали слова Окамури не про Україну, а про те, що Брюссель нібито прагне розв’язати Третю світову війну. Через це йому загрожує відставка.

