Президент Чехії «приборкує» антиукраїнського спікера - деталі
Президент Чехії ініціює перевірку антиукраїнських заяв спікера Окамури на найвищому рівні.
Президент Чехії Петр Павел планує обговорити антиукраїнські заяви спікера Палати депутатів Томіо Окамури з представниками уряду.
Про це президент Чехії написав у соцмережі X.
«Заява спікера Палати депутатів, третьої за рангом конституційної особи, викликає занепокоєння не тільки у наших громадян, але й за кордоном, у наших союзників і партнерів. Я обговорю це питання на найближчій зустрічі з головою коаліційного уряду та на засіданні конституційних діячів», — написав Павел.
Він наголосив, що координація зовнішньої та безпекової політики Чехії є основою довіри до неї як партнера.
Нагадаємо, що новий спікер чеського парламенту відзначився низкою антиукраїнських вчинків.
Так, у своїй новорічній промові Томіо Окамура виступив проти надання зброї Україні «для підтримки абсолютно безглуздої війни» і назвав україську владу «хунтою».
«Я вірю, що наша республіка зістрибне з брюссельського поїзда, який, попри попередження уряду США, прямує до Третьої світової війни. Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен щось отримує з цього бізнесу. Західні компанії й уряди, а також українські злодії навколо „хунти Зеленського“, які будують туалети із золота», — заявив Окамура.
«Нехай крадуть, але не в нас, і нехай така країна не буде в Європейському Союзі», — додав скандальний політик.
Крім того, у листопаді Томіо Окамура відзначив своє обрання на посаду демонстративним зняттям з будівлі парламенту українського прапора, який висів над входом до урядової будівлі як символ підтримки від початку російського вторгнення у лютому 2022 року.
Найбільше обурення у Європі викликали слова Окамури не про Україну, а про те, що Брюссель нібито прагне розв’язати Третю світову війну. Через це йому загрожує відставка.