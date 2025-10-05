Президент Чехії заявив, що готовий почати переговори про формування нового уряду

Петр Павел / © Associated Press

Реклама

Президент Чехії Петр Павел оголосив про початок переговорів з партіями щодо створення уряду.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він підкреслив, що висока явка засвідчила активну позицію громадян та їхню турботу про майбутнє країни.

Реклама

«Вітаю рух ANO 2011 із перемогою на виборах і всі політичні партії, які досягли успіху. Результати показують, що виборці однозначно підтвердили переважно прозахідний курс нашої країни», — зазначив Павел.

Президент також подякував усім громадянам за участь у голосуванні, а також членам виборчих комісій та установам, які забезпечили проведення виборів і підрахунок голосів.

За його словами, вже від завтра він почне переговори з тими політичними силами, які подолали необхідний бар’єр для входження до Палати депутатів.

Раніше повідомлялося, що на виборах до нижньої палати чеського парламенту, Палати депутатів, перемогу здобула популістська партія ANO, яку очолює проросійський мільярдер та експрем’єр-міністр країни Андрей Бабіш.

Реклама

Ми раніше інформували, що Бабіш висловив свою позицію щодо військової допомоги Україні та відповів, чи підтримує вступ нашої країни в Євросоюз.