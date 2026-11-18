Александр Стубб / © Getty Images

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Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що країна не має наміру виходити з НАТО, попри вимогу Росії, яку, за повідомленнями ЗМІ, Москва висунула під час мирних переговорів щодо України в Абу-Дабі. Він наголосив, що фінське членство в Альянсі не буде скасоване за жодних обставин.

Про це Стубб сказав у коментарі фінському виданню Ilta-Sanomat.

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За словами президента, повідомлення про російський ультиматум не заслуговують на серйозне сприйняття. Він підкреслив, що Фінляндія приєдналася до НАТО у 2023 році й залишатиметься членом Альянсу, доки він існуватиме.

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«Членство Фінляндії в НАТО не буде скасовано за жодних обставин. Цього не хоче ні Фінляндія, ні НАТО. Ми є гарантією безпеки для НАТО, так само як НАТО є гарантією безпеки для нас», — заявив Стубб.

Він також зазначив, що ніколи не чув подібних вимог безпосередньо від представників Росії, і назвав такі твердження абсолютно несерйозними.

Раніше німецьке видання Bild повідомило, що Росія нібито вимагала від Фінляндії вийти з НАТО під час переговорів в Абу-Дабі, присвячених пошуку шляхів завершення війни в Україні.

Нагадаємо, Росія вимагає переглянути архітектуру безпеки в Європі, включаючи вихід Фінляндії з НАТО та відмову Альянсу від розміщення військових баз у країнах Балтії.

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