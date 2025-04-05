Президент Фінляндії зробив гучну заяву стосовно миротворців в Україні: що він сказав

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що миротворці в Україні наразі не є актуальним питанням / © Getty Images

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Фінляндія не планує відправляти миротворців в Україну, оскільки це питання не є актуальним у нинішніх умовах війни.

Про це заявив президент Александр Стубб в інтерв’ю виданню Die Welt.

За його словами, дискусія щодо миротворчих сил перетворилася на “символічну”, але не має реальної перспективи.

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“Навіть якщо Європа направить в Україну від 20 до 60 тисяч солдатів, це не зіграє вирішальної ролі”, – наголосив Стубб.

Він підкреслив, що існують інші шляхи допомоги Києву, які можуть бути ефективнішими за введення наземних військ.

“Наземні війська зараз не перебувають на нашому порядку денному”, – заявив президент Фінляндії.

На його думку, до цього питання можна буде повернутися лише після припинення бойових дій на території України.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, Україна веде активну роботу з формування міжнародної коаліції підтримки. Коаліція охоплюватиме не лише три згадані країни, а ширше коло партнерів.