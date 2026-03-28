Президент Ірану пригрозив заходами помсти: деталі
Іранський президент заявляє, мовляв, країна не здійснює превентивних атак, а дає «рішучу відповідь».
Тегеран «рішуче відповість», якщо їхня інфраструктура та економіка стануть мішенню для атак Ізраїлю і США.
Про це іранський президент Масуд Пезешкіан написав у Мережі X резидент Ірану.
«Ми багато разів заявляли, що Іран не здійснює превентивних атак, але ми дамо рішучі удари у відповідь, якщо наша інфраструктура чи економічні центри стануть мішенню», — написав Пезешкіан
Звернувся іранський лідер і до «країн регіон», які від початку війни атакують ракети і дрони Тегерана.
«Якщо ви хочете розвитку та безпеки, не дозволяйте нашим ворогам керувати війною з ваших земель», — наголосив Пезешкіан.
Нагадаємо, президент Ірану російською звернувся до диктатора РФ Володимира Путіна. У своїй заяві він висловив вдячність «фюреру» за підтримку та натхнення у поточному військовому протистоянні. Зі слів президента, комунікація з боку Москви та підтримка російського народу відіграють значну роль для іранської сторони.