ТСН у соціальних мережах

Президент Ірану пригрозив заходами помсти: деталі

Іранський президент заявляє, мовляв, країна не здійснює превентивних атак, а дає «рішучу відповідь».

Олена Капнік
Масуд Пезешкіан

Масуд Пезешкіан / © Associated Press

Тегеран «рішуче відповість», якщо їхня інфраструктура та економіка стануть мішенню для атак Ізраїлю і США.

Про це іранський президент Масуд Пезешкіан написав у Мережірезидент Ірану.

«Ми багато разів заявляли, що Іран не здійснює превентивних атак, але ми дамо рішучі удари у відповідь, якщо наша інфраструктура чи економічні центри стануть мішенню», — написав Пезешкіан

Звернувся іранський лідер і до «країн регіон», які від початку війни атакують ракети і дрони Тегерана.

«Якщо ви хочете розвитку та безпеки, не дозволяйте нашим ворогам керувати війною з ваших земель», — наголосив Пезешкіан.

Нагадаємо, президент Ірану російською звернувся до диктатора РФ Володимира Путіна. У своїй заяві він висловив вдячність «фюреру» за підтримку та натхнення у поточному військовому протистоянні. Зі слів президента, комунікація з боку Москви та підтримка російського народу відіграють значну роль для іранської сторони.

Дата публікації
Кількість переглядів
442
