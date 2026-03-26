Президент Ірану російською звернувся до Путіна: про що йшлося у заяві

Президент Ірану / © Вікіпедія

Реклама

Президент Ірану Масуд Пезешкіан опублікував звернення до лідера РФ Володимира Путіна, у якому висловив вдячність за підтримку та натхнення у поточному військовому протистоянні.

Повідомлення з’явилося у соціальній мережі X.

У своєму дописі Пезешкіан підкреслив, що комунікація з боку Москви та підтримка російського народу відіграють значну роль для іранської сторони. За словами іранського президента, взаємодія між країнами має на меті формування нових союзів.

Реклама

«Повідомлення президента Путіна і підтримка російського народу вдохновляют нас в цю війну. Протистояння і мужество іранського народу обіцяють нові зв’язки, які забезпечать безпеку країн Східної Азії регіону. Від імені народу Ірана дякує уряду і народу Росії», — заявив Масуд Пезешкіан.

Допис президента Ірану в соцмережі Х оригінальною мовою.

Війна в Ірані та підтримка РФ— останні новини

Нагадаємо, за даними двох джерел, знайомих із розвідкою, високопосадовці Ірану та РФ розпочали таємні переговори щодо постачань дронів одразу через кілька днів після ударів Ізраїлю та США по Тегерану.

За інформацією видання The Wall Street Journal, Москва передає Тегерану компоненти для безпілотників, зокрема системи зв’язку, навігації та наведення.

Також ми писали, що Росія остаточно відкинула будь-яку дипломатичну збалансованість щодо масштабного військового конфлікту на Близькому Сході. Москва відкрито заявила про підтримку дій Тегерана у протистоянні зі Сполученими Штатами Америки та Ізраїлем.