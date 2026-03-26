ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
445
Час на прочитання
2 хв

Президент Ірану російською звернувся до Путіна: про що йшлося у заяві

Пезешкіан у соцмережі X подякував Росії за «мужність та опір».

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Президент Ірану

Президент Ірану / © Вікіпедія

Президент Ірану Масуд Пезешкіан опублікував звернення до лідера РФ Володимира Путіна, у якому висловив вдячність за підтримку та натхнення у поточному військовому протистоянні.

Повідомлення з’явилося у соціальній мережі X.

У своєму дописі Пезешкіан підкреслив, що комунікація з боку Москви та підтримка російського народу відіграють значну роль для іранської сторони. За словами іранського президента, взаємодія між країнами має на меті формування нових союзів.

«Повідомлення президента Путіна і підтримка російського народу вдохновляют нас в цю війну. Протистояння і мужество іранського народу обіцяють нові зв’язки, які забезпечать безпеку країн Східної Азії регіону. Від імені народу Ірана дякує уряду і народу Росії», — заявив Масуд Пезешкіан.

Допис президента Ірану в соцмережі Х оригінальною мовою. / © скриншот

Нагадаємо, за даними двох джерел, знайомих із розвідкою, високопосадовці Ірану та РФ розпочали таємні переговори щодо постачань дронів одразу через кілька днів після ударів Ізраїлю та США по Тегерану.

За інформацією видання The Wall Street Journal, Москва передає Тегерану компоненти для безпілотників, зокрема системи зв’язку, навігації та наведення.

Також ми писали, що Росія остаточно відкинула будь-яку дипломатичну збалансованість щодо масштабного військового конфлікту на Близькому Сході. Москва відкрито заявила про підтримку дій Тегерана у протистоянні зі Сполученими Штатами Америки та Ізраїлем.

Дата публікації
Кількість переглядів
445
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie