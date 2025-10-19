- Дата публікації
Президент Колумбії звинуватив США у вбивстві рибалки: що каже Трамп
Напередодні США атакували човен у Колумбії. Трамп стверджує, що воно перевозило наркотики.
У Колумбії звинуватили США у вбивстві рибалки. Це сталося через удар ракетою по судну.
Про це повідомив президент Колумбії Густаво Петро у соцмережі X.
Главу держави обурив той факт, що національні новини не хвилюють вбивство скромного колумбійського рибалки в Санта-Марті. За його словами, це — справа рук США.
«США знищили рибальську сім’ю в місті, де проходитиме саміт Латинської Америки та Європи», — зазначив він.
Петро наголошує, що США вторглися на територію Колумбії і вбили рибалку, його сім’ю та дітей. Це, наголошує він, батьківщина Болівара, а американці вбивають його дітей бомбами.
«США образили колумбійську національну територію та вбили чесного колумбійського робітника. Нехай меч Болівара буде піднятий!», — додав він.
Кадри знищення судна у X оприлюднив Трамп. Він наголосив, що не терпітиме наркотрафік.
«Під моїм керівництвом Сполучені Штати Америки не потерплять наркотерористів, які займаються незаконною торгівлею наркотиками, як наземним, так і морським шляхом», — зазначив Трамп.
Раніше, 16 вересня, США атакували човни біля берегів Венесуели, які були причетні до перевезення наркотиків. Загинуло 3 членів екіпажу.
«Увага! Якщо ви перевозите наркотики, які можуть вбити американців, ми полюємо на вас», — зазначив Трамп.