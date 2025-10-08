Президент Південної Кореї знайшов несподіваний спосіб підняти народжуваність в країні

Південна Корея / © AFP

Реклама

Президент Південної Кореї Лі Чже Мен запропонував скоротити робочий тиждень до 4,5 днів, щоб подолати найнижчу у світі народжуваність — 0,75 дитини на жінку, яка загрожує економіці та соціальній системі країни.

Про це повідомляє Bild.

Лі Чже Мен наголосив, що тривалий робочий час — 1874 години на рік, що на 130 годин більше, ніж середній показник країн ОЕСР — заважає молоді поєднувати кар’єру та сім’ю. До 2030 року він планує зменшити робочий тиждень із 40 до 36 годин без втрати зарплати, а в перспективі запровадити чотириденний робочий тиждень. Уряд створює робочу групу для розробки реформи та субсидій для компаній.

Реклама

Профспілки назвали ініціативу “єдиним ключем” до вирішення демографічної кризи. Натомість бізнес висловлює занепокоєння через можливі економічні ризики, адже Банк Кореї знизив прогноз зростання ВВП до 0,8% — мінімуму з 1998 року.

Раніше демограф розповів, скільки залишиться українців, якщо війна триватиме до 2030 року.