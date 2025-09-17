Навроцький розглядає можливість розміщення ядерної зброї у Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький / © Associated Press

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країна повинна долучитися до ядерного обміну та розвивати власний цивільний і військовий ядерний потенціал.

Про це він розповів в інтерв’ю LCI.

«Так, безумовно. Ми говоримо не лише про цивільний ядерний потенціал, але й про військовий у Польщі. Ми ще не використовуємо ядерну енергію, але знаємо, наскільки цей потенціал важливий, зокрема для енергетичної безпеки. Саме тому співпраця з Францією має велике значення», — сказав Навроцький в інтерв’ю французьким журналістам.

Він уточнив, що партнерство з Францією буде закріплено в рамках Нансійського договору.

«Я, як президент Польщі, вважаю, що країна має бути частиною ядерного обміну. Вона повинна мати власні ядерні можливості — енергетичні, цивільні та військові. Саме на це спрямоване партнерство між Польщею та Францією, і це стане можливим завдяки Нансійському договору, який я підпишу», — зазначив він.

Навроцький додав, що Польща планує розвивати цей напрямок. «Можливо, зарано говорити про створення власного військового ядерного потенціалу, але якщо ви запитаєте, чи Польща має бути частиною ядерного обміну, я скажу: так, звичайно. Як президент, я хочу зробити все, що дасть гарантії безпеки для країни. Ці гарантії вже забезпечує польська армія, населення готове навіть виділяти кошти на озброєння, але їх також дають і наші союзники. І як член НАТО ми хочемо цим користуватися», — заявив президент.

