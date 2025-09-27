Президент Польщі хоче ускладнити отримання громадянства для іноземців

Президент Польщі Кароль Навроцький / © Associated Press

Президент Польщі Кароль Навроцький готує законопроєкт про заборону ідеології «бандеризму». Очікується, що документ буде внесений до Сейму наступного тижня і може стати підставою для нових політичних дискусій у країні.

Про це повідомив глава канцелярії польського президента Збігнєв Богуцький, пише РАР.

Богуцький повідомив, що вже в понеділок президент Польщі передасть маршалу Сейму два законопроєкти.

Перший документ стосується правил набуття польського громадянства. У ньому пропонується подовжити термін, після якого іноземці, зокрема й українці, можуть подавати заявки на отримання громадянства. За словами посадовця, це рішення має винятковий характер. Він нагадав, що президент Навроцький раніше закликав збільшити цей термін із трьох до десяти років безперервного проживання в країні.

Другий законопроєкт спрямований на внесення змін до Кримінального кодексу та закону про Інститут національної пам’яті. Йдеться про кримінальну відповідальність для тих, хто намагатиметься поширювати ідеологію «бандеризму» на території Польщі чи пропагуватиме так звану «волинську брехню».

Богуцький наголосив, що президент Республіки Польща не дозволить чинити на себе чи на польське суспільство будь-який тиск або шантаж.

