Президент Польщі оголосив "війну" червоно-чорному прапору: що заявив Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький / © Associated Press

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Президент Польщі Кароль Навроцький під час меморіальних заходів 11 липня, коли в країні вшановують пам’ять жертв Волинської трагедії, закликав законодавчо заборонити використання червоно-чорного прапора ОУН-УПА.

Про це повідомляє видання RMF24, цитуючи виступ польського очільника.

Виголошуючи промову в селі Радруж поблизу українського кордону, Навроцький заявив, що має намір домагатися ухвалення відповідного закону, який би заборонив використання червоно-чорного прапора на території Польщі.

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«Під цим червоно-чорним прапором, який ми не хочемо бачити в Польщі — і я зроблю все, щоб його не було в Польщі. Вірю, що польський парламент ухвалить закон, тому що це прапор Blut und Boden [те, що німці називали „кров’ю і ґрунтом“]», — заявив він.

Польський президент також стверджував, що цей прапор, на його думку, уособлює ідеологію українських націоналістів, відповідальних за вбивства польського цивільного населення під час Волинської трагедії.

«У ньому втілювалася і втілюється сьогодні вся ідеологія українського націоналіста, який убивав польських жінок і дітей», — сказав він.

Навроцький також наголосив, що, на його переконання, поляки засуджують не український народ загалом, а «бандерівську ідеологію» і тих, хто й нині використовує червоно-чорну символіку.

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Водночас в Україні воїнів Української повстанської армії, які воювали під червоно-чорними стягами, вшановують як борців за незалежність держави. Червоно-чорний прапор широко використовується під час пам’ятних і патріотичних заходів як символ боротьби за українську незалежність.

Скандал через УПА між Україною та Польщею — останні новини

Нагадаємо, нещодавно голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров в інтерв’ю Польському агентству преси (PAP) заявив, що Україна визнає Волинську трагедію — доказом цього є пошук останків поляків, які в ній загинули.

Тим часом у польському місті Познані стався антиукраїнських інцидент, під час якого двоє чоловіків вимагали впустити їх до офісу, який орендує громадянка України, заявляючи про намір перевірити, чи «підтримує вона Степана Бандеру».

Як згодом виявилося, одного з цих чоловіків кілька місяців тому затримувало Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

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