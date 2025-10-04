Президент Польщі відправив війська на кордон Німеччини і Литви: що сталося

Кароль Навроцький. / © Associated Press

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав постанову про використання підрозділів Збройних сил країни для допомоги прикордонній службі. Солдати охоронятимуть кордони з Німеччиною та Литвою.

Про це повідомила пресслужба Бюро національної безпеки Польщі, пише RMF24.

Зазначається, що додаткові підрозділи військ будуть задіяні "забезпечення недоторканності державного кордону" в районах прикордонних переходів та на прикордонній смузі на кордоні з Німеччиною та Литвою.

Військові перебуватимуть там від 5 жовтня до 4 квітня 2026 року. Наразі саме до цього терміну Варшава продовжила прикордонний контроль з двома країнами. Зауважимо, вперше його було запроваджено 7 липня цього року.

Окремим розпорядженням прем'єр-міністр Дональд Туск наказав залучити військовослужбовців Військової жандармерії для допомоги прикордонній службі на кордоні з Німеччиною до завершення дії тимчасового прикордонного контролю.

“У зв’язку з можливою загрозою безпеці або громадському порядку внаслідок виникнення серйозної загрози нелегальної імміграції на державному кордоні з ФРН солдати Військової жандармерії надаватимуть допомогу Прикордонній службі”, - йдеться в наказі.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що Росія та Білорусь можуть завести ДРГ до Польщі, аби здійснити диверсійні операції спецпідрозділів проти критичної інфраструктури та здійснити додаткові вторгнення безпілотників. Мета - звинуватити в цьому Україну. Фахівці зауважують, що Москва аналогічно звинуватила Київ 26 вересня у здійсненні нещодавніх вторгнень БпЛА до повітряного простору Польщі та Румунії з метою розпалювання війни між НАТО та РФ.

ЗМІ повідомили, що днями у Польщі спіймали агента Росії, який готував теракти у трьох країнах ЄС з використанням начинених вибухівкою консервних банок. Зазначається, що небезпека була для Литви, Польщі та Німеччини.