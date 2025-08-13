- Дата публікації
Президент Польщі закликав садити до в'язниці за демонстрацію символіки ОУН-УПА
Президент Польщі Кароль Навроцький назвав інцидент обурливим і закликав ухвалити закон, що забороняє таку символіку.
Президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував скандал, що стався під час концерту білоруського виконавця Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві, де глядачі вивісили червоно-чорні прапори ОУН-УПА. Глава держави назвав ситуацію “обурливою” та заявив про необхідність змін у законодавстві, щоб заборонити використання цієї символіки в Польщі.
Про це він заявив у програмі Gość Wydarzeń на Polsat News.
Навроцький зазначив, що, будучи ще керівником Інституту національної пам’яті, він брав участь у розробці поправок до Закону про Інститут нацпам’яті, які розширюють перелік заборонених символів і включають до нього червоно-чорний прапор.
“Я знаю, що цей законопроєкт перебуває у польському парламенті. Сподіваюся, парламентська більшість його нарешті ухвалить”, — наголосив президент.
За даними ЗМІ, під час концерту сталися заворушення: глядачі перестрибували через огорожі, проривалися на поле стадіону та вступали в сутички з охороною. Серед атрибутів, які помітили журналісти, були й прапори ОУН-УПА.
Навроцький підкреслив, що поява символіки, пов’язаної з постаттю Степана Бандери, викликає в нього особливе обурення, а її присутність у Польщі є “абсолютно неприйнятною”.
“Ми повинні відреагувати рішуче, просто видворивши таких людей з Польщі”, — заявив він, підтримавши ініціативу прем’єра Дональда Туска розпочати процедуру депортації 68 відвідувачів концерту.
Президент припустив, що інцидент міг бути російською провокацією, однак наголосив на необхідності просвітницької роботи.
“Ми знаємо, що в Україні в системі освіти символіка Бандери не описується відповідно до історичних досліджень. А між тим, прихильники Бандери несуть відповідальність за загибель 120 тисяч поляків”, — сказав Навроцький.
Він закликав розглянути законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за демонстрацію такої символіки, щоб у майбутньому не допустити подібних інцидентів.
Також президент не виключив, що підніме цю тему на зустрічі з Володимиром Зеленським.
“Питання минулого важливі й для нашого спільного майбутнього. Якщо буде можливість обговорити це з президентом України у відповідному форматі, я не бачу проблеми”, — підсумував він.
Нагадаємо, концерт білоруського репера Макса Коржа у Варшаві перетворився на масові заворушення — поліція затримала понад 100 осіб, а 57 українцям загрожує депортація.