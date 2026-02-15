Президент Польщі Анджей Навроцький / © Getty Images

Реклама

Президент Польщі Кароль Навроцький висловився на користь розробки власного ядерного потенціалу, пояснивши це необхідністю захисту країни від потенційної загрози з боку Росії.

Про це заявив польський президент у коментарі журналістам.

«Шлях до польського проєкту, до польського ядерного потенціалу, звісно з повагою до всіх міжнародних регуляцій, — це шлях, яким ми маємо йти. Ми — держава біля кордону збройного конфлікту. Відомо, яке ставлення агресивної, імперської Росії до Польщі», — заявив він.

Реклама

Навроцький також зазначив, що Росія може реагувати агресивно на ініціативу Польщі щодо створення ядерної зброї.

«Росія може реагувати на все агресивно. Ми, поляки, маємо почуватися в безпеці. Якби хтось сьогодні запитав польського президента, чи підтримую я це, я б сказав, що підтримую», — додав він.

Нагадаємо, раніше Кароль Навроцький і раніше підкреслював, що Росія залишається серйозною загрозою для Європи, і цій небезпеці необхідно активно протидіяти. Навроцький зазначав, що агресивна сутність Росії не змінилася з плином часу.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що навмисні удари, яких Російська Федерація завдає по цивільній інфраструктурі України, — це воєнний злочин.