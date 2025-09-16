ТСН у соціальних мережах

Світ
1809
2 хв

У Польщі спалахнув скандал через збиття російського дрона: Навроцький зробив заяву

Президент Польщі вимагає пояснень, чому уряд приховав правду про ракету.

Руслана Сивак
Кароль Навроцький

Кароль Навроцький / © Associated Press

Президент Польщі Кароль Навроцький зажадав від уряду негайних пояснень через публікацію видання Rzeczpospolita. У ній ідеться, що причиною руйнування будинку під Любліном під час російської атаки безпілотниками була не ракета дрона, а ракета з винищувача.

Про це повідомляє RMF24.

Заяву президента поширило Бюро національної безпеки. Навроцький підкреслив, що уряд зобов’язаний якнайшвидше з’ясувати всі обставини.

«Немає згоди на приховування інформації. В умовах дезінформації та гібридної війни ті повідомлення, що надходять полякам, мають перевірятися та підтверджуватися», — цитує Навроцького RMF24.

Президент також зазначив, що ні він, ні Бюро національної безпеки не були поінформовані про висновки розслідування цього інциденту.

Нагадаємо, у будинок у Вириках Люблінського воєводства, який постраждав під час атаки російських БпЛА, влучила польська ракета. Вона була випущена з винищувача F-16, який намагався збити дрон. За даними ключових державних служб безпеки, ракета з польського F-16, який використовувався для збиття безпілотника, впала на будинок.

Раніше повідомлялося, у ніч проти 10 вересня до повітряного простору Польщі залетіли російські безпілотні літальні апарати. Президент Польщі Кароль Навроцький охарактеризував атаку російських дронів як «провокацію» не лише для армії та політичного керівництва, а й для перевірки готовності НАТО реагувати на такі інциденти.

Водночас перша реакція президента США Дональда Трампа на інцидент обмежилася лаконічним дописом у соцмережі без прямого осуду Москви. Він написав: «Що це за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Отакої».

Наступного дня, 11 вересня, Трамп припустив, що атака РФ могла бути «помилкою», однак водночас визнав, що вкрай незадоволений цією ситуацією.

1809
