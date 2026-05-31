Президент Румунії повідомив кількість випадків із російськими дронами

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що російські удари по українських містах поблизу румунського кордону становлять дедалі більшу небезпеку для громадян його країни. На цьому тлі він закликав Росію уникати ситуацій, які можуть завдати шкоди румунській території чи населенню.

Про це глава румунської держави сказав в ефірі програми Weekend на BBC.

За словами Дана, за останні два роки Румунія зафіксувала десятки інцидентів із російськими дронами поблизу кордону.

«У нас було приблизно 20-30 випадків із дронами. Спочатку вони були без вибухівки, але близько місяця тому стався інцидент уже з вибуховим зарядом, який, на щастя, не здетонував», — заявив президент Румунії.

На думку Дана, Росія має враховувати ризики для сусідніх держав під час атак на українські міста біля Дунаю.

«Коли росіяни завдають ударів по містах на іншому боці Дунаю, вони повинні бути впевнені, що не створять небезпеки для румунських громадян», — сказав він.

Президент також припустив, що у разі подальших загроз Бухарест може вдатися до дипломатичних кроків, зокрема щодо російського посла.

Водночас у своєму інтерв’ю Дан не говорив про необхідність повного припинення російських атак по Україні, що викликало хвилю критики у румунських соцмережах. Частина коментаторів назвала таку позицію «бездушною» та недостатньо жорсткою щодо дій Москви.

Падіння дрона в Румунії

Раніше в Румунії підтвердили російське походження дрона-камікадзе.

Тож Румунія заявила, що удар дрона по багатоповерхівці в місті Галац 29 травня завдав російський аналог іранського «Шахеда» — безпілотник «Герань-2».

Щодо реакції НАТО, то речниця Альянсу Еллісон Гарт заявила днями, що генсек НАТО Марк Рютте і влада Румунії підтримують контакт після російської атаки. З її слів, Альянс «засуджує безвідповідальні дії Росії».

