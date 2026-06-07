Президент Румунії сказав, чий дрон був у Констанці і пригрозив відповідальністю

Нікушор Дан / © Associated Press

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Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що в Констанці провів тривалу робочу нараду після інциденту з морськими дронами, які вибухнули в порту міста.

«Безпека цього регіону для мене є пріоритетом, і я розумію, чому люди ставлять запитання про те, наскільки безпечно зараз їхати на Чорне море», — йдеться у повідомленні президента.

«Відповідальність за подібні інциденти лежить на Росії як на країні, що розпочала агресію. Україна ж стала жертвою цієї агресії та захищає себе. Для випадків на кшталт того, що стався в порту Констанци, діють спеціальні протоколи з чітко визначеними діями для кожної установи. Хочу підкреслити, що в цій ситуації всі передбачені процедури були виконані», — наголосив президент.

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Він також зазначив, що версія про переслідування дронами, які втратили керування, судна з так званого російського «тіньового флоту» не підтвердилася. Судно не входить до санкційних списків ЄС і США та вже кілька разів проходило тим самим комерційним маршрутом.

Біля берегів Констанци вибухнув український морський дрон — останні новини

5 червня у румунському порту Констанца самопідірвався морський дрон. Минулося без жертв. Дрон здетонував поблизу штаб-квартири Румунського агентства з порятунку людського життя на морі. Район одразу ізолювали від людей.

Міноборони країни повідомило, що дрон «не є частиною озброєння румунської армії та не брав участі в нещодавніх навчаннях, організованих Міністерством національної оборони в Чорному морі».

Натомість він «належить до типу, що використовувався під час війни в Україні», наголосили у відомстві. Українська влада підтвердила приналежність дрона.

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Як повідомили у Військово-морських силах України, один із морських безекіпажних катерів під час виконання завдання в Чорному морі «під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії».

За словами речника МЗС Георгія Тихого, ВМС України «своєчасно повідомили румунську сторону про безпілотник, що втратив керування через російське глушіння».

Саме завдяки співпраці двох держав вдалося уникнути жертв.

«Цей інцидент ще раз показує, що триваюча повномасштабна агресія Росії становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону», — наголосив Тихий.

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