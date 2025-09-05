Президент Румунії висловився про відправлення своїх солдатів до України

Армія Румунії. / © Associated Press

Реклама

Сусідня Румунія не буде відправляти своїх солдатів до України в межах гарантій безпеки. Разом з тим Бухарест готовий приєднатися до миротворчих операцій та стабілізаційних місій.

Про це заявив румунський президент Нікушор Дан, повідомляє adevarul.ro.

“Це було рішення, ухвалене після консультації зі сторонами, і країни, близькі до Росії, мають таку ж думку: після припинення вогню не слід вводити війська. Однак ми підтримаємо всі миротворчі сили нашими базами”, - висловився Дан.

Реклама

Президент Румунії також наголосив, що Росія не прагне миру. Зокрема, про це свідчать останні дії Москви.

Натомість, переконаний Дан, США також повинні бути залучені до санкцій, які можуть бути послідовними та суворими для Росії.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Рим відправляти своїх солдатів до України не планує. Натомість, каже вона, країна готова підтримати можливе припинення вогню ініціативами з моніторингу та навчання за межами українських кордонів.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявив, що його країна не направлятиме війська до України навіть після закінчення війни. З його слів, Варшава відповідає за логістику, адже Польща є найбільшим хабом, де наразі організовується допомога Україні. Мовляв, “це завдання достатнє”, наголосив очільник польського уряду.

Реклама

Зауважимо, вчора відбулося засідання «Коаліції охочих» у Париж. Видання «Радіо Свобода» з посиланням на власні джерела заявило, що до 30 тисяч іноземних солдатів можуть з’явитися в Україні після завершення війни. Відомо, що зокрема Велика Британія та Франція, країни Балтії, Нідерланди, Австралія готові направити свої війська.