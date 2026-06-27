Президент Сербії Вучич оголосив про відставку: що відомо

Александар Вучич / © Associated Press

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Президент Сербії Александар Вучич заявив, що найближчими тижнями піде у відставку та оголосив про проведення дострокових президентських і парламентських виборів. Його заява пролунала на тлі тривалих антиурядових протестів у країні.

Про це повідомляє Reuters.

Александар Вучич зробив відповідну заяву 27 червня під час провладного мітингу в Белграді.

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«Я буду президентом лише кілька тижнів, а потім піду у відставку», — сказав Вучич.

Водночас він оголосив про проведення дострокових президентських і парламентських виборів.

Другий і останній президентський термін Вучича мав завершитися в середині 2027 року. Він обіймає посаду президента Сербії від 2017 року, а до цього був прем’єр-міністром країни. Сербська прогресивна партія, яку він представляє, багато років залишається провідною політичною силою Сербії.

Заява президента пролунала на тлі тривалих протестів, які стали одним із найбільших викликів для його влади за останні роки.

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Зазначимо, що масові акції розпочалися після трагедії в Новому Саді, де в листопаді 2024 року на залізничному вокзалі обвалилася бетонна конструкція. Унаслідок цього загинули 16 людей.

Спочатку учасники протестів вимагали покарати винних у трагедії, однак згодом акції переросли в ширший антиурядовий рух. Демонстранти звинувачують владу в корупції, неналежному контролі за інфраструктурними проєктами, тиску на медіа та зловживанні владою. Влада Сербії ці звинувачення відкидає.

Дата публікації 08:23, 17.08.25 Кількість переглядів 25 У Сербії на тлі масштабних протестів відбулися жорсткі сутички

Однією з головних рушійних сил протестного руху стали студенти, які вимагали проведення дострокових виборів, прозорого розслідування трагедії в Новому Саді та політичної відповідальності посадовців.

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