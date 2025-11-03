Президент Сербії зробив несподівану пропозицію щодо боєприпасів для України

Президент Сербії Александар Вучич / © Associated Press

Євросоюз може укласти із Сербією довгостроковий контракт на закупівлю боєприпасів, які потім можуть передати Україні для захисту від російської агресії.

Президент Сербії Александар Вучич в інтерв’ю виданню Cicero наголосив, що покупці можуть робити з боєприпасами все, що завгодно, зокрема передати їх Україні.

При цьому він повторив, що Сербія є «військово-нейтральною країною».

Сербський президент, який виявляє прихильність до Росії та, зокрема, відвідав парад 9 травня у Путіна, зазначив, що не хоче, щоб його вважали «тим, хто постійно постачає боєприпаси сторонам, котрі воюють», але, за його словами, «Європі боєприпаси потрібні».

Вучич зазначив, що його країна виробляє більше боєприпасів, ніж Франція, і сербські склади переповнені ними.

Тому він запропонував «друзям з ЄС» укласти договір із Сербією про купівлю-продаж і «взяти все, що є» на сербських складах.

На думку Вучича, це «був би феноменальний внесок», який Сербія «могла б зробити для європейської безпеки».

На уточнююче запитання, чи можна було б ці боєприпаси використати в Україні, Вучич відповів: «Покупці зможуть робити з ними все, що захочуть».

Тепер у Белграді очікують від Брюсселя остаточної відповіді на цю пропозицію.

Нагадаємо, раніше Сербія відмовилася запроваджувати санкції проти Росії через війну в Україні.