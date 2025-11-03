- Дата публікації
Президент Сербії зробив несподівану пропозицію щодо боєприпасів для України
Вучич запропонував «друзям з ЄС» укласти договір із Сербією про купівлю-продаж боєприпасів і «взяти все, що є» на сербських складах.
Євросоюз може укласти із Сербією довгостроковий контракт на закупівлю боєприпасів, які потім можуть передати Україні для захисту від російської агресії.
Президент Сербії Александар Вучич в інтерв’ю виданню Cicero наголосив, що покупці можуть робити з боєприпасами все, що завгодно, зокрема передати їх Україні.
При цьому він повторив, що Сербія є «військово-нейтральною країною».
Сербський президент, який виявляє прихильність до Росії та, зокрема, відвідав парад 9 травня у Путіна, зазначив, що не хоче, щоб його вважали «тим, хто постійно постачає боєприпаси сторонам, котрі воюють», але, за його словами, «Європі боєприпаси потрібні».
Вучич зазначив, що його країна виробляє більше боєприпасів, ніж Франція, і сербські склади переповнені ними.
Тому він запропонував «друзям з ЄС» укласти договір із Сербією про купівлю-продаж і «взяти все, що є» на сербських складах.
На думку Вучича, це «був би феноменальний внесок», який Сербія «могла б зробити для європейської безпеки».
На уточнююче запитання, чи можна було б ці боєприпаси використати в Україні, Вучич відповів: «Покупці зможуть робити з ними все, що захочуть».
Тепер у Белграді очікують від Брюсселя остаточної відповіді на цю пропозицію.
Нагадаємо, раніше Сербія відмовилася запроваджувати санкції проти Росії через війну в Україні.