Президент Словацької Республіки Петер Пеллегріні

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Президент Словаччини заборонив службу в арміях інших країн, зокрема він відхилив усі заявки громадян, які хотіли воювати в Україні в лавах ЗСУ. Один із заявників просився долучитися до армії РФ.

Про це повідомляє teraz із посиланням на пресслужбу канцелярії президента Словаччини.

Президент Словацької Республіки Петер Пеллегріні відмовив у всіх запитах на надання дозволу на проходження військової служби в збройних силах іншої держави. Від початку свого мандата він отримав сім таких заяв, із них три — цього року.

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«У липні 2024 року двоє громадян Словаччини звернулися з проханням дозволити службу в Збройних силах України. Таку ж кількість заяв було зареєстровано в серпні 2024 року. Ще дві заяви президент отримав у липні цього року. У тому ж місяці була подана одна заява від громадянина Словаччини на службу в Збройних силах Російської Федерації», — повідомили в канцелярії.

«Я дотримуюсь своєї обіцянки — не дозволяти службу в іноземній армії, яка бере участь у бойових діях чи конфліктах», — наголосив Петер Пеллегріні.

За його словами, Словаччина як член Європейського Союзу та НАТО дотримується принципів міжнародного права і підтримує виключно мирне врегулювання конфліктів.

Зазначимо, що згідно із законом про військовий обов’язок, служба в іноземних збройних силах може бути дозволена лише президентом Словаччини. Заяву подають до окружного управління, а погодити її мали б Міноборони, МЗС та Міністерство внутрішніх справ.

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Тим часом очільник МЗС Словаччини днями заявив про те, що, мовляв, Захід має "пробачити" Росії.

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