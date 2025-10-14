Військові повалили президента після тижнів протестів: що сталося

Протестувальники закликають президента Андрі Раджуеліну піти у відставку в Антананаріву, Мадагаскар, у вівторок, 14 жовтня 2025 року / © AP

На Мадагаскарі, острівній державі в Індійському океані, відбувся військовий переворот. Він став кульмінацією багатотижневих масових протестів молоді. У вівторок, 14 жовтня, президент Андрі Раджуеліна був повалений.

Про це пише The Washington Post.

Протести, які очолило так зване «покоління Z», почалися як вияв невдоволення через постійні відключення електроенергії, брак можливостей та крайню бідність, що охоплює близько 75% населення.

Хронологія падіння влади

Побоюючись за свою безпеку, президент Мадагаскару Андрі Раджуеліна залишив країну. У понеділок (13 жовтня) увечері він оголосив, що перебуває у «безпечному місці». У вівторок (14 жовтня), перебуваючи у нерозголошеному місці, Раджуеліна видав указ про розпуск нижньої палати парламенту.

Законодавці проігнорували указ і переважною більшістю голосів проголосували за імпічмент 51-річного лідера. Одразу після голосування полковник Майкл Рандріаріна, лідер елітного військового підрозділу CAPSAT, оголосив про захоплення влади.

Створення військової ради

Полковник Рандріаріна заявив, що збройні сили формують раду з офіцерів армії та жандармерії (військового підрозділу, що контролює цивільну діяльність). Ця рада призначить прем’єр-міністра для «швидкого» створення цивільного уряду.

Військові призупинили дію конституції та повноваження Вищого конституційного суду. Вони обіцяють провести референдум через два роки.

Реакція сторін

Протестувальники та солдати на головній площі столиці Антананаріву святкували цю новину. Офіс Раджуеліни засудив дії військових, назвавши їх «незаконною декларацією» та «серйозним порушенням верховенства права».

Цікаво, що сам Раджуеліна прийшов до влади у 2009 році також внаслідок військового перевороту. Його падіння стало черговим епізодом політичної нестабільності, з якою Мадагаскар стикається з моменту здобуття незалежності у 1960 році.

