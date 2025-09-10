"Президент Європи" чи "бос мафії": як ЄС перетворився на "васала" Трампа

Президент США де-факто став «хрещеним батько» Європи / © White House

Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що лідери ЄС називають його «президентом Європи». Попри глузування з цього коментаря, він викрив неприємну правду: ніколи від моменту створення ЄС президент США не мав такого безпрецедентного впливу на європейські справи, і ніколи ще лідери 27 країн ЄС не здавалися настільки готовими йому підкорятися.

Про це пише Politico.

Підкорення через «необхідність»

Від саміту НАТО у червні, коли Трамп розкрив повідомлення, в якому генеральний секретар НАТО Марк Рютте нібито назвав його «татусем», до торговельної угоди між ЄС та США європейські лідери відчайдушно намагаються улестити чинного президента США. Під час спілкування з журналістами в кулуарах чиновники ЄС пояснюють таку «повагу» до Трампа як вимушений крок, щоб зберегти його залученість до європейської безпеки та майбутнього України.

Однак немає жодних ознак того, що, нібито зробивши все можливе для підтримки США, лідери Європи тепер намагатимуться відновити свій авторитет. Навпаки, вони тепер, схоже, пропонують Трампу чи не найголовнішу роль у своїх справах, навіть коли він про це не просить.

Яскравим прикладом є ситуація, коли європейські лідери попросили Дональда Трампа вплинути на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб той зняв своє блокування майбутнього членства України в ЄС. Цей факт звернення до президента США для вирішення внутрішнього конфлікту ЄС ще більше закріпив статус Трампа як де-факто європейського «політичного брокера».

«Він, можливо, ніколи не буде президентом Європи, але він може бути її хрещеним батьком. Але краща аналогія — кримінальна. Ми маємо справу з «босом мафії», який чинить здирницький вплив на той бізнес, який він нібито захищає», — сказав один дипломат ЄС на умовах анонімності, щоб говорити відверто.

Від «брюссельського ефекту» до «століття приниження»

Не так давно ЄС міг з повним правом говорити про себе як про торговельного гіганта та «регуляторну наддержаву», здатну викликати повагу завдяки своєму величезному споживчому ринку. Лідери ЄС вихвалялися «брюссельським ефектом», який змушував корпорації дотримуватися європейських правових стандартів, навіть якщо вони не були членами блоку. Наприклад, 2001 року Європейська комісія заблокувала придбання компанією General Electric фірми Honeywell за 42 мільярди доларів, і протягом понад десятиліття наполегливо виступала проти найбільших компаній США.

Порівняйте це з останніми подіями: Єврокомісія мала оштрафувати Google за його практику пошукової реклами, але рішення було відкладено. Після чого його тихо оприлюднили пресрелізом, без участі відповідального комісара.

«Я ніколи не бачив нічого подібного за всю свою кар’єру в Єврокомісії. Трамп на цьому етапі вже всередині [європейської політичної — ред.] машини», — сказав високопоставлений чиновник ЄС.

Протягом останніх кількох місяців ЄС відчув, що його суверенітет поставлений під сумнів, а постійні погрози Трампа тарифами виявляють реальні межі впливу блоку.

Прогноз розвитку подій

Причини, чому лідери ЄС вирішили здатися на милість Трампа, а не боротися, очевидні: вони боялися ескалації напруженості з ключовим союзником, враховуючи загрозу на східному кордоні. Це, на думку колишнього посла США в ЄС Ентоні Гарднера, показало відсутність солідарності та змусило країни-члени замислитися, «для чого потрібен ЄС, якщо він не може забезпечити захист у торгівлі?».

Ситуація залишає ЄС у відчайдушній потребі нового розуміння своєї ролі на світовій арені. За словами колишнього прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, який вважається одним з найавторитетніших економістів Європи, щоб протистояти сьогоднішнім викликам, «Європейський Союз має перетворитися зі спостерігача — або в кращому разі актора другого плану — на головного героя». Це заклик до лідерів відновити суверенітет і силу блоку, щоб уникнути «століття приниження».

Нагадаємо, Трамп анонсував візити європейських лідерів до США для обговорення завершення війни в Україні. За його словами, вони приїдуть вже найближчими днями.