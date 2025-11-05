Президентка Мексики стала жертвою сексуального домагання на вулиці: відео

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум / © Associated Press

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум зазнала домагань з боку невідомого чоловіка, який підійшов до неї на вулиці, спробував поцілувати та торкнувся її грудей. Інцидент стався під час спілкування мексиканської лідерки з людьми під час прогулянки і потрапив на відео.

Про це пише видання El Pais.

Президентка вийшла зі своєї резиденції опівдні у вівторок, 4 листопада, та пішла до Міністерства народної освіти в центрі міста, розташованого приблизно за пів кілометра. Шейнбаум час від часу здійснює такі публічні прогулянки, зустрічаючись з людьми, які підходять до неї, щоб сфотографуватися та привітатися.

У якийсь момент невідомий чоловік підійшов до неї з лівого боку, обійняв її за плечі, нахилився, щоб поцілувати в шию, і торкнувся її грудей. Президентка без різкості, але з виявом помітного дискомфорту, прибрала руки чоловіка, які вже лежали на її тілі, і нервово усміхнулася.

Домагання припинилося лише тоді, коли один із чиновників, який супроводжував президентку, став між нею та невідомим чоловіком.

Через кілька секунд Клаудія Шейнбаум сказала: «Не хвилюйтеся», і жестом дала знак своєму колезі, що чоловік може зробити фотографію.

Президентка Мексики ніяк не коментувала цей інцидент. Однак створений її адміністрацією Секретаріат у справах жінок опублікував заяву, у якій визнав, що «на жаль, жодна жінка не застрахована від сексуальних домагань».

Згідно з даними мексиканського Національного інституту статистики та географії (INEGI), 45% жінок у Мексиці ставали жертвами вуличних домагань.

Кримінальний кодекс країни визначає фізичний контакт без згоди як сексуальне домагання. За такі дії передбачено покарання позбавленням волі на строк від одного до п’яти років.

Як пише видання, цей випадок знову загострив питання президентської безпеки після того, як Шейнбаум відхилила ідею створення президентської гвардії для своєї охорони.

Нагадаємо, у суботу, 1 листопада, у Мексиці було вбито мера Карлоса Мансо в місті Уруапані під час публічного святкування Дня мертвих.