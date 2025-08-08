Президентка Мексики зробила заяву щодо можливості військового вторгнення США

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум / © Associated Press

Реклама

У п’ятницю, 8 серпня, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум відреагувала на занепокоєння суспільства через повідомлення в новинах про те, що Сполучені Штати можуть використати військову силу для боротьби з наркокартелями.

Заяву лідерки країни цитує Reuters.

За словами Шейнбаум, уряд Мексики був поінформований про такі заходи, але вони не мають нічого спільного з операціями американських військових на мексиканській землі.

Реклама

Раніше в п’ятницю видання The New York Times повідомило, що президент США Дональд Трамп підписав директиву Пентагону про початок застосування військової сили проти деяких латиноамериканських наркокартелів.

Раніше президетка Шейнбаум повідомляла, що президент США тиснув на неї під час телефонної розмови у квітні, умовляючи, щоб вона погодилася на більшу роль американських військових у боротьбі з наркокартелями в Мексиці.

Тоді вона сказала Трампу, що їхні дві країни «можуть працювати разом, але ви на своїй території, а ми на своїй».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість завдавання ударів безпілотниками по наркокартелях у Мексиці.