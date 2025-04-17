Президентка ЄС порівняла оточення Трампа з російськими олігархами і назвала переваги Європи над США

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн порівняла найближче оточення американського президента Дональда Трампа з російськими олігархами. Водночас вона заявила про значні переваги, які має Європа над теперішніми США.

Про це фон дер Ляєн говорила в інтерв’ю німецькому виданню Die Zeit.

«Заходу, яким ми його знали, більше не існує», — заявила президентка Єврокомісії.

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За її словами, через непередбачувану поведінку Вашингтона та тарифний хаос у глобальній торгівлі більше починають цінувати Європу, яка «відома своєю передбачуваністю та надійністю, що знову починає сприйматися як щось дуже цінне».

«У нас немає олігархів, які встановлюють правила. Ми не вторгаємося до наших сусідів і не караємо їх», — сказала вона, натякаючи на агресію РФ в Україні та американські мита проти партнерів.

Фон дер Ляєн зазначила, що хоча 13 відсотків світової торгівлі припадає на США, 87 відсотків припадає на інші країни.

«І всі вони хочуть передбачуваності та надійних правил. Європа може це забезпечити», — запевнила вона.

Фон дер Ляєн також порівняла Європу зі США, розмірковуючи про вищий рівень соціальної нерівності американців і нижчу тривалість життя.

«У Європі діти можуть навчатися в хороших школах, незадежно від заможності їхніх батьків. У нас нижчі викиди CO2 [і] вища тривалість життя», — сказала вона, додавши, що «суперечливі дебати дозволені в наших університетах».

Також президентка ЄС відзначила, що середній клас в Європі ширший і сильніший, ніж у США.

«Тут нерівність менш виражена, частково тому, що у нас соціальна ринкова економіка і тому, що важелі влади розподілені ширше», — сказала вона.

Нагадаємо, запровадження адміністрацією Дональда Трампа жорсткого тарифного режиму спричинило падіння курсу американської валюти.