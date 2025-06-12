Президентські вибори у Польщі: Верховний суд країни ухвалив несподіване рішення

Кароль Навроцький, який переміг на виборах президента у Польщі

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У четвер, 12 червня, Верховний суд Польщі оприлюднив заяву щодо інформації про порушення в роботі виборчих комісій.

Про це пише польське видання Onet.

У заяві йдеться про те, що «до Верховного суду надійшли скарги на порушення під час складання протоколів про результати голосування та підрахунку голосів на окремих дільничних виборчих комісіях».

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У повідомленні також зазначено, що «такі скарги, якщо вони відповідають формальним умовам, розглядаються по суті». Польські ЗМІ пишуть, що це означає, що Верховний суд дозволив перерахунок голосів на президентських виборах на ДВК, де були виявлені порушення під час підрахунку голосів після другого туру.

Президентські вибори 2025 року завершилися перемогою Кароля Навроцького, який набрав 50,89% голосів виборців. Його перевага над Рафалом Тшасковським склала майже 370 000 голосів. Однак уже через кілька днів після оголошення результатів у мережі почала з’являтися інформація про можливі порушення під час підрахунку голосів.

Що відомо про порушення

Найвідоміший випадок стосується комісії № 95 у Кракові. У першому турі Тшасковський набрав там 550 голосів серед 13 кандидатів, а через два тижні, борючись лише з Навроцьким, лише 540. Швидко з’ясувалося, що в протоколі сталася помилка. Результати поміняли місцями. Йому повинні були зарахувати 1132 голоси, які помилково приписали його супернику.

Аналогічну помилку допустили комісія № 9 у Стшельцах Опольських та комісія № 13 у Мінську Мазовецькому.

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Верховний суд заявив, що «прийняв до уваги докази візуального огляду бюлетенів» від 12 окружних виборчих комісій.

Що вирішив суд

У попередній заяві Верховний Суд вказав, що «у зв’язку з появою в публічному просторі інформації про можливі порушення в діяльності ДВК, які полягають у порушеннях при підрахунку голосів, поданих на виборах президента Польщі, або в неправильному заповненні протоколів про результати голосування, Верховний суд повідомляє, що такі ситуації можуть бути підставою для формулювання звинувачень у позовних заявах про порушення виборчого законодавства», — йдеться у повідомленні.

Суд також повідомив, що під час розгляду скарг можливе долучення доказів візуального огляду виборчих бюлетенів, що на практиці означає перерахунок голосів.

«Як правило, Верховний суд доручає отримати такі докази компетентному районному суду за клопотанням про судову допомогу. Тоді саме районний суд, а не Верховний суд, приймає докази в судовому засіданні, результат якого повідомляється Верховному суду» — йдеться у витязі із заяви.

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Нагадаємо, 1 червня в Польщі відбувся другий тур президентських виборів. Вийшли Тшасковський, якого підтримує керівна партія «Громадянська платформа», і Навроцький, який має підтримку від опозиційної «Право і справедливості».

У першому турі вони набрали 31,36% і 29,54% відповідно.

Підрахунок 100% голосів з дільниць показав, що на виборах президента Польщі Кароль Навроцький перемагає Рафала Тшасковського — 50,89% проти 49,11%. До останнього моменту шанси обох претендентів на перемогу були приблизно рівні, а дані екзитполів спочатку були на користь Тшасковського, але потім ситуація змінилась.