Прямий діалог з Путіним: прем’єр Чехії оцінив ініціативу європейських лідерів
Очільник чеського уряду висловив сумнів щодо вчасності цих дій, припустивши, що момент для ефективного початку переговорів уже втрачено.
Прем’єр Чехії Андрей Бабіш підтримав ініціативу лідерів ЄС щодо відновлення прямого діалогу з Путіним. Водночас політик зауважив, що такі кроки можуть бути запізнілими, хоча саму ідею перемовин він вважає слушною.
Про це він заявив в інтерв’ю угорському виданню Mandiner.
Що відомо?
Чеський прем’єр зауважив, що Європа відмовлялася говорити з Путіним.
«Тобто зустрічі відбувалися за схемою: Трамп говорив з Путіним, Європа — із Зеленським, Зеленський — з Трампом тощо. … Ми також чуємо думки, що треба вести переговори безпосередньо. Я чув, читав, що Мелоні та Макрон (казали про це — ред.). 37 країн поставили питання, чому не ведуть безпосередні переговори з Путіним. Відповіді на це не було. Я пам’ятаю, коли Угорщина головувала, Орбан спочатку говорив із Зеленським, а потім з Путіним. Після цього Віктора гостро критикували за переговори з Путіним. Тепер нарешті дедалі більше голосів кажуть, що Європа теж має вести з ним безпосередні переговори», — сказав він.
На думку Бабіша, питання лише в тому, чи не надто вже пізно для цього.
Прем’єр Чехії переконаний, що без Трампа мир неможливий.
Нагадаємо, у Європі заговорили про необхідність діалогу з Путіним, а в Кремлі вже відреагували.