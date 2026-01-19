Прямий діалог з Путіним: прем’єр Чехії оцінив ініціативу європейських лідерів

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш / © Associated Press

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш підтримав ініціативу лідерів ЄС щодо відновлення прямого діалогу з Путіним. Водночас політик зауважив, що такі кроки можуть бути запізнілими, хоча саму ідею перемовин він вважає слушною.

Про це він заявив в інтерв’ю угорському виданню Mandiner.

Що відомо?

Чеський прем’єр зауважив, що Європа відмовлялася говорити з Путіним.

«Тобто зустрічі відбувалися за схемою: Трамп говорив з Путіним, Європа — із Зеленським, Зеленський — з Трампом тощо. … Ми також чуємо думки, що треба вести переговори безпосередньо. Я чув, читав, що Мелоні та Макрон (казали про це — ред.). 37 країн поставили питання, чому не ведуть безпосередні переговори з Путіним. Відповіді на це не було. Я пам’ятаю, коли Угорщина головувала, Орбан спочатку говорив із Зеленським, а потім з Путіним. Після цього Віктора гостро критикували за переговори з Путіним. Тепер нарешті дедалі більше голосів кажуть, що Європа теж має вести з ним безпосередні переговори», — сказав він.

На думку Бабіша, питання лише в тому, чи не надто вже пізно для цього.

Прем’єр Чехії переконаний, що без Трампа мир неможливий.

Нагадаємо, у Європі заговорили про необхідність діалогу з Путіним, а в Кремлі вже відреагували.