Прямий рейс через три континенти: за кілька тижнів запускають найдовший авіапереліт у світі

Китайська авіакомпанія China Eastern Airlines готується запустити найдовший у світі авіарейс, який триватиме майже 29 годин та охопить відстань понад 12 200 миль. Пасажири полетять із Шанхаю (Китай) до аргентинської столиці Буенос-Айреса із короткою зупинкою в Окленді (Нова Зеландія).

Про це повідомляє Daily Express.

Новий рейс перевершує більшість довгих авіаперельотів, що тривають близько 16 годин, як, наприклад, рейс Сінгапур — Нью-Йорк. Відправлення з Шанхаю триватиме 25 годин 55 хвилин до прибуття у Буенос-Айрес, включаючи двогодинну пересадку в Новій Зеландії. Попри зупинку, пасажири залишаються на одному літаку, що робить рейс «прямим».

Очікується, що на такому маршруті використовуватимуться літаки типу Boeing 777-300ER, спеціально призначені для наддалеких перельотів.

Вартість квитків на рейс із Буенос-Айреса до Шанхаю перевищує 1 400 фунтів стерлінгів, а у зворотному напрямку — близько 1 280 фунтів. Перші рейси заплановані на 4 грудня 2025 року і проходитимуть двічі на тиждень: щопонеділка і четвергах із Китаю та щовівторка і п’ятницях з Аргентини.

Представники авіакомпанії підкреслюють, що новий рейс може стати важливим дипломатичним та комерційним кроком, зміцнюючи економічні та культурні зв’язки між Південною Америкою та Китаєм. Також цей маршрут може стати зручним для мандрівників, які хочуть уникнути активних зон конфлікту та скоротити кількість пересадок.

Пасажири підкреслюють, що тривалий переліт, хоча й вимогливий, дозволяє уникнути пересадок і зберегти місця на всьому маршруті, що робить його унікальним у світі авіаперельотів.

