Прибічниця України в уряді Канади пішла у відставку

Віцепрем’єрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд оголосила 16 грудня, що йде у відставку.

Про це Фріланд розповіла в соцмережі Х в листі, який адресовано Джастіну Трюдо.

"У п'ятницю ви сказали, що більше не бажаєте бачити мене на посаді міністра фінансів. Ви запропонували мені іншу посаду у кабінеті. Подумавши, я вирішила, що єдиним чесним і правильним кроком для мене буде піти з уряду. Щоб бути ефективним, міністр повинен говорити від імені прем'єра і з повною його довірою. Вашим рішенням ви дали зрозуміти, що я більше не маю такої довіри", – написала Фріланд.

Як повідомляє ABC News, "цей крок приголомшив країну та підняв питання про те, скільки ще Трюдо може залишатися на своїй посаді".

"Протягом останніх кількох тижнів ми з вами розходилися в думках щодо найкращого шляху розвитку Канади", – сказала Фріланд.

Нагадаємо, Христя Фріланд має українське походження, вона народилась у родині матері-українки Галини Хом'як.

Окрім англійської та української, Фріланд вільно спілкується французькою, італійською і російською.

2013 року Фріланд змінила журналістську діяльність на політичну. Раніше вона працювала у таких західних ЗМІ, як Financial Times, the Globe and Mail, Reuters.

Перед цим Фріланд написала книжку "Плутократи. Епоха нових багатих і занепад старої системи", яка стала бестселером The New York Times, та отримала премію "Найвидатніша канадська книжка про бізнес". Книжка перекладена українською мовою.

Фріланд завжди говорила, що пишається своїм українським корінням і підтримує Україну.

Після анексії Криму вона активно виступала за посилення санкцій проти Росії. МЗС РФ оголосило її персоною нон-грата.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше заявляв, що Україна мусить залишатися вільною й незалежною.

