Прибиральник вдав із себе дантиста і без потреби видалив чоловікові чотири передні зуби

Туркові довелося понад місяць терпіти біль після того, як прибиральник, який вдавав із себе за дантиста в клініці в Стамбулі, видалив йому чотири передні зуби.

Про це пише Oddity Central.

Згідно із документами, поданих до Цивільного суду Стамбула, 42-річний Хакан Йилдирим, який страждав на сильний зубний біль, зателефонував до стоматологічної клініки в районі Кягитхане, щоб записатися на невідкладний прийом. На його дзвінок відповів Джемаль Шенаслан, який представився дантистом і порадив Хакану прийти до клініки ввечері, щоб обстежити і вирішити його проблему із зубами. Коли пізніше того ж дня пацієнт з'явився у клініці, його зустрів Шенаслан, який хвалився тим, що викладає у стоматологічному університеті, щоб Йилдирим почувався більш комфортно. Бідолаха і не підозрював, що незабаром йому доведеться пережити найболісніше випробування у своєму житті.

Після короткого огляду зубів пацієнта Джемаль Шенаслан сказав, що чоловіку необхідно видалити чотири передні зуби. Шокований Йилдирім сказав, що, наскільки йому відомо, зуби з абсцесом видаляти не можна, на що явно роздратований "дантист" відповів: "Ви вчите мене моїй роботі?". Щойно почувши, як ця людина вихвалялася тим, що вона викладає в стоматологічному університеті, Хакан Йилдирим більше нічого не сказав.

Джемаль Шенаслан ввів наркоз 42-річному чоловікові, а потім приступив до видалення чотирьох передніх зубів, наполягаючи на тому, що це необхідно, і запевняючи його, що їх замінять набагато якіснішим протезом. Йилдирим переніс процедуру і навіть заплатив 1000 турецьких лір (35 доларів США), які запросив "дантист". Потім він вирушив до аптеки з рецептом, підписаним Шенасланом.

Хакан Йилдирим вперше почав підозрювати, що припустився жахливої помилки, довірившись Шенаслану, коли фармацевт спробував взяти з нього плату за рецепт. Його обов'язкова медична страховка мала покрити витрати, і фармацевт погодився, але на рецепті не було печатки лікаря, тому він був недійсним.

Наступного дня чоловік повернувся до стоматологічної клініки, де дізнався шокувальну правду. Тамтешній лікар на ім'я Ібрагім гадки не мав, хто він такий, і коли Хакан сказав йому, що його прооперував Джемаль Шенаслан, чоловік мав одночасно здивований і збентежений вигляд.

"Джемаль - мій прибиральник, він приходить і прибирає вечорами", - розповів лікар Йилдириму.

У судових документах згадується, що Хакан Йилдирим зрештою опинився у відділенні невідкладної допомоги, бо більше не міг терпіти біль. Його обличчя роздулося через набряк, а під очима були синці. Судячи з усього, біль став терпимим лише приблизно через місяць.

"Джемаль Шенаслан повністю винен у цій справі", - заявив суду адвокат Хакана Огужан Ер. "Крім тілесних ушкоджень клієнт отримав ще й психологічну травму. З цієї причини ми хочемо стягнути з Джемаля Шенаслана 100 тисяч лір (3500 доларів США) як компенсацію моральної шкоди разом із відсотками".

Нещодавно суд засудив фальшивого дантиста до 2,5 років ув'язнення за практику стоматології без диплома і змусив його виплатити компенсацію Йилдириму за перенесену травму.

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