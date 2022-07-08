Прибули пілоти з РФ: у Білорусі фіксують посилення авіатренувань відразу на 5 аеродромах біля кордону України

До Білорусі на навчання з авіатренування, зокрема з десантування, прибули російські пілоти. Вони проводять тренування на п'яти військових аеродромах, що на кордоні з Україною.

Помітне збільшення кількості тренувань фіксують на військових аеродромах у Барановичах, Мачулищах, Ліді, Лунинці та Бобруйску.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, спостерігають випадки авіатренувань і поза спеціально відведеними місцями. Перед цим, 5-6 липня, біля села Забозьє Гомельської області проходили тренування зі стрільби з підствольного гранатомета, імовірно ДП-25 "Костер". 7 липня помічено навчання, що супроводжувалися звуками вибухів, біля р.Сож у Черикові (Могилівська область).

Барановичі

У Барановичах пілоти-винищувачів тренують: зльоти із бойовим оснащенням, різкий старт та швидкий набір висоти. Починаючи з 16 червня на аеродром періодично відбувається тренувальна висадка десанту з вертольота Мі-8 ВПС РБ. Зазвичай такі тренування проходять кілька разів на рік, але за три тижні вже перевищено їхню річну норму.

Крім того, як встановила моніторингова група, до Барановичів прибули близько 20 пілотів із РФ. Вони приїхали до міста вранці 7 липня звичайним поїздом Москва-Брест. Більше того, це не перше повідомлення, що російські військові знову почали приїжджати до Білорусі звичайними пасажирськими поїздами. Спостерігається певна кореляція приїзду російських військових із збільшенням кількості авіатренувань.

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Мачулищі

До нетипових навчань варто віднести і часту висадку десанту в Мачулищах (близько А.Г. Гатове). Сьогодні вранці вперше було проведено навчання з висадки десанту в Єльському районі, між Єльськом та д. Движки. Висадка проходила у найвищій точці місцевості, у 3-4 підходи по 9 осіб. Також, як і в Барановичах, десантувалися з вертольота Мі-8 ВПС РБ, який згодом відлетів у бік Мозиря.

ФОТО: Беларускі Гаюн

Лунинець та Ліда

Фіксують відновлення тренувальних польотів фіксується у Лунінці та Ліді. В останньому місті літаки Л-39, на якому зазвичай тренують новачків, літають дуже низькі, прямо над дахами будинків.

Бобруйськ

Щодо Бобруйска, то там з 6 липня двічі пройшли тренування з висадки десанту над аеродромом. Більше інформації немає.

Раніше повідомляли, на військовому аеродромі "Зябровка" в Гомельській області від квітня побільшало зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф". Також там з'явилися замасковані БМП і танки. Про це свідчать супутникові знімки військового аеродрому в Білорусі, зроблені 20 червня компанією Rochan Consulting.

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