Прибутковий бізнес: скільки ухилянтів щоденно переходить кордон з Молдовою і хто на цьому заробляє

За два роки від початку великої війни кордон з Молдовою нелегально перетнули щонайменше 15 тисяч українських чоловіків призовного віку.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон виїжджають не тільки жінки та діти, а й багато військовозобов’язаних чоловіків, які тікають від мобілізації й використовують різні схеми перетину кордону. Багато хто з них намагається потрапити у Молдову.

Про те, хто та скільки заробляє на ухилянтах, а також про тенденції щодо потоку нелегалів з України розповіло видання NewsMaker.

Спецслужби з обох боків молдавсько-українського кордону щодня викривають чоловіків призовного віку, які намагаються нелегально покинути Україну, а також “посередників”, що за неабиякі гроші беруться допомогти ухилянтам.

Голова прикордонної поліції Молдови Руслан Галушка розповів, що найчастіше організувати нелегальний перетин кордону намагаються на південній та північній ділянках кордону Молдови.

Крім того, ті, хто потрапив на територію країни не через офіційні пункти пропуску, потрапляють у поле зору прикордонної служби Молдови, коли намагаються виїхати в країни Євросоюзу, оскільки не мають в паспорті штампа про в’їзд.

За даними Руслана Галушки, з початку повномасштабного вторгнення кордон Молдови нелегально перетнули близько 15 тисяч українських чоловіків.

“Середнє число на день варіює від 5 до 25 нелегальних переходів. Ми помітили деякі тенденції: наприклад, кількість нелегальних переходів зростає, коли в Україні тривають кровопролитні бої. Нині ситуація стабілізувалася: незаконних переходів менше, ніж на початку, але говорити про тенденцію зменшення подібних випадків ми не можемо”, — розповів голова прикордонної служби.

За даними видання перехід кордону за допомогою посередників коштує від 1,5 до 15 тисяч доларів США. А заробляють на цьому громадяни і Молдови, і України, утворюючи ОПГ.

У 2022 році у Молдові було порушено 319 кримінальних справ за фактом організації незаконного перетину кордону. А всього за 10 місяців 2023 року подібних справ було порушено вже 399.

Більшість фігурантів цих справ – громадяни Молдови, серед яких 24 прикордонники.

Проте громадяни України, що нелегально перетнули кордон, фігурують у більшості таких справ, як потерпіла сторона.

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