Прибуток російської компанії “Газпром” через війну в Україні впав на понад 30% - Британська розвідка

Прибуток російської компанії “Газпром” впав на понад 30%. Це призвело до збитку у розмірі 629 мільярдів рублів (практично сім мільярдів доларів). Це падіння є найвищим за останні 25 років.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як стало відомо, падіння прибутку “Газпрому” зумовлено геополітичними турбулентностями - зокрема, війною, яку РФ розв’язала проти України та загострення відносин з Заходом.

"Російське вторгнення в Україну у 2022 році та подальше погіршення відносин Росії із Заходом серйозно обмежили діяльність “Газпрому”. Нездатність “Газпрому” повністю переорієнтувати свій експорт і відмовитися від залежності від європейських ринків, ймовірно, надалі обмежуватиме його прибутки щонайменше до 2030 року", – вважають експерти розвідки.

Водночас навіть з арахуванням того, що “Газпром” зумів перенаправити частину свого бізнесу на альтернативні ринки, ця переорієнтація ймовірно покриє лише від 5% до 10% втрат європейських продажів у 2023 році.

"Дуже ймовірно, що збільшення майбутніх продажів залежатиме від будівництва нових експортних інфраструктурних об’єктів, таких як газопровід "Сила Сибіру 2", – підкреслили аналітики.

Вони також додали, що високий рівень оподаткування прибутку "Газпрому" у 2022 та 2023 роках майже безперечно позбавив компанію стимулу і здатності для інвестування в розширення на альтернативні ринки. Торік "Газпром" сплатив до російського бюджету близько 2,5 трильйона рублів (або 28 мільйонів доларів США).

Ця сума складає приблизно 9% від загальних державних доходів. Згідно з розвідкою, російський уряд планує і надалі збільшувати податкове навантаження на "Газпром" у 2024 році, що, ймовірно, зумовило рішення компанії скоротити свої інвестиції на цей рік приблизно на 15%.

Нагадаємо, що в офісну будівлю російського "Газпрому" врізався безпілотник. Внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі.

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