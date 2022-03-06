Прибуток від нафти, що “пахне українською кров'ю", Shell Oil передасть у фонд допомоги біженцям з України

Таке рішення найбільша в Європі нафтова компанія ухвалила після різкої критики з боку очільника МЗС України Дмитра Кулеби.
Нафтова компанія Shell Oil, яка купувала російську нафту зі значною знижкою через відмову від неї багатьох учасників ринку на тлі війни Росії проти України, ухвалила рішення передати весь прибуток для допомоги українським біженцям.
Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву компанії.
"Ми передамо прибуток від обмеженої кількості російської нафти, яку ми маємо придбати, до спеціального фонду. Ми працюватимемо з партнерами з допомоги та гуманітарними агенціями протягом найближчих днів і тижнів, щоб визначити, куди саме будуть спрямовані кошти", - повідомили у нафтовій компанії.
Shell Oil купувала нафту зі значною знижкою, заявляючи, що повинна була виконати контракт на закупівлю, укладений ще до вторгнення Росії до України.
Після різкої критики з боку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який у своєму мікроблозі в Twitter заявив, що російська нафта “пахне українською кров’ю”, в компанії ухвалили рішення передати прибуток фонду допомоги українським біженцям.
I am told that Shell discretely bought some Russian oil yesterday. One question to @Shell: doesn’t Russian oil smell Ukrainian blood for you? I call on all conscious people around the globe to demand multinational companies to cut all business ties with Russia.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2022
Нагадаємо, міжнародна торговельна компанія Metro, штаб-квартира якої розташована у Німеччині, вирішила не припиняти свою діяльність у Росії, попри війну, яку розв'язав Кремль проти України.
Як відомо, через війну Росії проти України міжнародні компанії розривають співпрацю з російським бізнесом. Станом на 5 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.
- Airbnb - сервіс оренди житла призупиняє діяльність в Росії та Білорусі.
- Apple Pay – повний блок.
- Apple – повний вихід із ринку.
- Adidas – відмова від роботи зі збірною з футболу.
- Audi – виходять із ринку.
- AMD – призупинили постачання всієї продукції до Росії та Білорусі.
- Amazon – повний блок всього рітейлу.
- Adobe – повний блок.
- Autodesk - найбільший розробник програмного забезпечення для будівництва та машинобудування зупиняє роботу в Росії.
- British Petrolium – вийшли з "Роснефти" 20% акцій.
- BBC – відкликання ліцензій на мовлення.
- BMW – закриває заводи, блокує постачання.
- Bolt – вихід із ринку.
- Boeing – вихід із ринку.
- Bosch - зупиняє виробництво в Росії від 16 березня.
- Chevrolet – виходять з ринку.
- Cannes Festival – блок російської делегації.
- Canon – інтернет-магазин техніки йде з російського ринку.
- Cadillac – виходять з ринку.
- Carlsberg – обмеження експорту.
- Cex Io – крипто-майданчик блокує російських користувачів.
- Cinema 4D – не працює програма.
- Coca Cola - йде з ринку Росії.
- Компанія Cisco - американський виробник мережевого обладнання та програмного забезпечення Cisco Systems Inc. призупинив діяльність у Росії та Білорусі.
- Coursera - освітня платформа зупиняє діяльність в Росії.
- Danone – вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино".
- Dassault - зупиняє постачання джетів Falcon до Росії.
- Diageo - Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, Baileys, White Horse та інші бренди компанії Diageo припиняють експорт до Росії.
- Disney – скасування всіх фільмів.
- Dell – вихід з ринку.
- Dropbox – припиняє працювати в Росії за кілька днів.
- DHL – вихід з ринку.
- eBay - 3 березня американська компанія призупинила доставку замовлень до Росії.
- Embraer - бразильський авіабудівний конгломерат перестає постачати до Росії запчастини для літаків свого виробництва. Таких літаків у РФ 15, їх використовує авіакомпанія S7 на внутрішніх маршрутах.
- EPAM - закриває російський офіс, перестає обслуговувати російських клієнтів.
- Eurovision – дискваліфікація.
- Ericsson – вихід з ринку.
- Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній Росії.
- Etsy – блок усіх балансів на російських рахунках.
- Facebook – блокування акаунтів російських ЗМІ.
- FedEx – повна заборона постачання.
- Formula 1 – скасування турніру в Сочі.
- Ford – закриває усі магазини.
- FIFA – дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у Росії.
- Google, YouTube - материнська компанія цих сервісів - Alphabet Inc. - заявила про призупинення продажу онлайн-реклами в Росії.
- Google Pay – частковий блок.
- Google Maps – блок інформації для Росії.
- General Motors – зупиняє експорт.
- HP – заборона ввезення.
- H&M – бренд одягу припинив продажі в Росії.
- Harley Davidson – припинення постачання.
- Heineken - нідерландський концерн призупиняє експорт пива до Росії, а також нові інвестиційні проєкти в країні.
- Hermes - бутіки модного французького дому закриваються у РФ.
- IBM – повністю виходять з російського ринку.
- IKEA - групи компаній вирішили тимчасово призупинити діяльність в Росії.
- Instagram – блокування пропаганди.
- Intel – призупинили постачання всієї продукції до Росії та Білорусі.
- Jaguar – виходять з ринку.
- Jooble – видалили сервіс та зробили заяву.
- Kering - група, що об'єднує ряд люксових брендів, зокрема Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent, оголосила про закриття всіх магазинів у Росії.
- KUNA – вихід з ринку.
- Komatsu - один з найбільших виробників будівельної техніки у світі — японська компанія Komatsu зупиняє постачання до Росії.
- LEGO - компанія призупинила постачання свої товарів до Росії.
- Lenovo – вихід з ринку
- LinkedIn – готуються до повного виходу з країни.
- MOK – скасування всіх змагань.
- Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків.
- Maersk – зупинка поставок в/з Росії – прощавай одяг з Aliexpress і ASOS.
- Marks & Spencer - зупиняє постачання до Росії.
- Mercedes-Benz – вихід з країни.
- Megogo – видалення всіх російських фільмів.
- Metro – звільнення 10 тис. працівників.
- Mitsubishi – звільнення працівників 141 сервісного центру.
- Microsoft - припиняє продаж товарів та надання послуг в РФ.
- Mobile World Congress – відмова акредетації для делегації з Росії.
- Moody's - міжнародне рейтингове агентство від 5 березня припиняє комерційну діяльність у Росії.
- NFT – блок коштів користувачів з Росії та Білорусі, переказ їхніх грошей Україні.
- NHL – повний блок для гравців з Росії.
- Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва російських серіалів.
- Nike – закривають усі магазини.
- Nintendo – заборона на покупки в рублях.
- Nestle – закриває всі 6 фабрик у Росії.
- Nokia – припинила постачання свого обладнання до Росії та співпрацю з російськими партнерами.
- OnlyFans – блокування країни.
- Oracle – припинення всіх операцій в Росії.
- Paysera – блокування.
- PayPal – платіжна система призупинила роботу в Росії та засуджує вторгнення Путіна до України.
- Panasonic - зупиняє торгові операції із Росією.
- Paramount – блок кінопрокату.
- Parimatch – відкликали франшизу.
- Play Station – неможливо здійснити оплату.
- Pornhub – заборона доступу до контенту.
- Porsche – вихід з Росії.
- Renault – вихід із ринку.
- Rolls-Royce - ухвалив рішення зупинити постачання машин до Росії.
- Samsung pay – блокування сервісу.
- Snapchat – блокування додатку для Росії та Білорусі.
- Scania – вихід з Росії.
- Škoda - зупиняє діяльність у Росії.
- SpaceX – постачання Starlink до України.
- Shell – розрив контракту з "Газпромом".
- Spotify – неможливість оплати передплати, закриває свої офіси в Росії "на невизначений термін"
- Sony – блок кінопрокату.
- Swarovski - австрійська компанія, яка спеціалізується на виробництві прикрас оголосила про зупинення продажу на території Росії.
- Twitter – не можна реєструвати акаунти громадянам Росії.
- TikTok – масове блокування агресивних користувачів і так званих ЗМІ.
- Toyota – звільнення 2600 співробітників з Росії.
- UEFA – скасування фіналу Ліги Чемпіонів у Санкт-Петербурзі, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЕ, розрив контракту з генеральним спонсором "Газпромом".
- UPS – повна заборона постачання.
- Universal pictures – блок кінопрокату.
- Visa – блокування банків під санкціями.
- Volvo – виходять з Росії.
- Yandex – виключення акцій компанії з котирувань на біржі Нью-Йорка.
- YouTube – блокування сотень російських каналів та їхньої монетизації.
- Warner Bros. – скасування всього кінопрокату.
- Webmoney – заборона транзакцій.
- Wolksvagen – виходять із країни.
- Zoom – відкликання ліцензій на розробку програмного забезпечення.
- Adobe - американська компанія, що займається розробкою програмного забезпечення. Компанія припиняє продаж нових продуктів та послуг у Росії.
- SHERP - припиняє виробляти запчастини до всюдиходів у РФ.
- Puma - один зі світових брендів спортивного одягу та аксесуарів, призупиняє поставки продукції до агресора Росії та закриває всі свої магазини через вторгнення до України.
- IBM - один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів і програмного забезпечення, повністю виходить з російського ринку.