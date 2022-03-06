Прибуток від нафти, що “пахне українською кров'ю", Shell Oil передасть у фонд допомоги біженцям з України

Прибуток від нафти, що “пахне українською кров'ю", Shell Oil передасть у фонд допомоги біженцям з України

Таке рішення найбільша в Європі нафтова компанія ухвалила після різкої критики з боку очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

Нафтова компанія Shell Oil, яка купувала російську нафту зі значною знижкою через відмову від неї багатьох учасників ринку на тлі війни Росії проти України, ухвалила рішення передати весь прибуток для допомоги українським біженцям.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву компанії.

Також читайте Канада відмовляється від російської нафти: заява Трюдо

"Ми передамо прибуток від обмеженої кількості російської нафти, яку ми маємо придбати, до спеціального фонду. Ми працюватимемо з партнерами з допомоги та гуманітарними агенціями протягом найближчих днів і тижнів, щоб визначити, куди саме будуть спрямовані кошти", - повідомили у нафтовій компанії.

Shell Oil купувала нафту зі значною знижкою, заявляючи, що повинна була виконати контракт на закупівлю, укладений ще до вторгнення Росії до України.

Після різкої критики з боку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який у своєму мікроблозі в Twitter заявив, що російська нафта “пахне українською кров’ю”, в компанії ухвалили рішення передати прибуток фонду допомоги українським біженцям.

I am told that Shell discretely bought some Russian oil yesterday. One question to @Shell: doesn’t Russian oil smell Ukrainian blood for you? I call on all conscious people around the globe to demand multinational companies to cut all business ties with Russia. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2022

Нагадаємо, міжнародна торговельна компанія Metro, штаб-квартира якої розташована у Німеччині, вирішила не припиняти свою діяльність у Росії, попри війну, яку розв'язав Кремль проти України.

Як відомо, через війну Росії проти України міжнародні компанії розривають співпрацю з російським бізнесом. Станом на 5 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.