Прибув не до того місця призначення: пасажир застряг у порожньому аеропорту за 40-градусної спеки

Розлючений пасажир единбурзької авіакомпанії Ryanair стверджує, що він застряг у порожньому аеропорту за 40-градусної спеки після того, як його рейс до Марокко був несподівано змінений.

Про це пише EdinburgLive.

Чоловік на ім'я Грег розповів, що він та інші пасажири залишилися чекати на автобус авіакомпанії протягом трьох годин після прибуття до Агадіра – за 246 км від передбачуваного пункту призначення - Марракеша.

Авіакомпанія перепросила пасажирів, заявивши, що у них не було іншого вибору, крім як змінити траєкторію польоту в останню хвилину.

Грег поділився, що після прибуття не до того аеропорта пасажирам сказали, що для перевезення до Марракеша будуть відправлені автобуси.

Аеропорт Марракеша / Фото: edinburghlive.co.uk

Але після прибуття до пустельного аеропорту, як стверджує він, співробітники авіакомпанії "уникали" будь-яких спроб отримати інформацію, перш ніж "200 людей" залишилися на години на 40-градусній спеці без води.

"В аеропорту Агадіра ми були єдиним літаком на злітно-посадковій смузі. Рейсів не було заплановано, тому в аеропорту було обмежено кількість працівників та інших мандрівників. Після виходу з літака не було жодного зв'язку чи представників Ryanair. Екіпаж не був зацікавлений у допомозі та уникав будь-яких спроб отримати інформацію. Було +40 градусів, і майже 200 людей чекають біля аеропорту за три години від пункту призначення, але нікого з Ryanair там немає. Спілкуватися, надавати оновлення чи навіть надавати воду. Це ганьба, що компанія не підтримала і просто відмовилася від своїх клієнтів", - зазначив він.

Зрештою, приблизно через дві години прибув один автобус. Поки пасажири чекали на ще чотири, вже стемніло. У результаті, Грег та його попутники взяли таксі до Марракеша — тригодинна поїздка коштувала 152 долари.

Аеропорт Марракеша / Фото: edinburghlive.co.uk

Чоловік прибув у вихідний пункт призначення на 11 годин пізніше за графік, опівночі наступного дня. Представник авіакомпанії підтвердив, що гроза в Марракеші завадила приземлитися, і вони перепросили за завдані незручності.

Роздратований пасажир подав офіційну скаргу та сподівається на роз'яснення щодо того, чому рейс було змінено.

Представник Ryanair повідомив: "Рейс з Единбурга до Марракеша був перенаправлений до Агадіра через грозу в аеропорту Марракеша. Літак благополучно приземлився, і Ryanair організувала декілька автобусів для перевезення пасажирів до Марракеша, проте деякі пасажири вирішили прибути до міста самотужки. Компанія перепрошує за будь-які незручності, спричинені грозою в аеропорту, яка була поза контролем Ryanair".

Нагадаємо, у Польщі через жарт в аеропорту жінку оштрафували і не впустили до літака. Стало відомо, що саме вона сказала.

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